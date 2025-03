Fiat Grande Panda: ecco quando sarà il primo Porte Aperte nelle concessionarie

Secondo indiscrezioni il primo Porte Aperte di Fiat Grande Panda nelle concessionarie italiane sarà nel weekend del 29 – 30 marzo. La notizia però deve ancora essere confermata ufficialmente dalla casa torinese. Con il primo Porte Aperte dunque la vettura sarà presente in ogni concessionaria di Fiat in Italia e i visitatori potranno toccare con mano l’auto ed effettuare dei test drive. Sempre secondo indiscrezioni in questa prima occasione di contatto con il nuovo modello di Fiat sarà possibile provare solo ed esclusivamente la versione elettrica. Si tratterà probabilmente di un modo di spingere le vendite di questa variante che sicuramente è quella che dovrà essere pubblicizzata maggiormente tra le due.

Il primo Porte Aperte di Fiat Grande Panda si dovrebbe tenere nel week end del 29 e 30 marzo 2025

Anche la versione ibrida con motore da 1.2 litri per 100 cavalli abbinato ad una ibridazione leggera sarà presente in concessionaria. Ovviamente la notizia che il primo Porte Aperte di Fiat Grande Panda è vicino suscita l’interesse dei molti che per la prima volta desiderano vedere dal vivo il nuovo modello presentato ufficialmente lo scorso 11 luglio con gli ordini che nel nostro paese si sono aperti lo scorso 28 gennaio e a quanto pare stanno procedendo a gonfie vele. Ricordiamo anche che la versione ibrida parte da 18.900 euro che con l’offerta di lancio valida fino al prossimo 31 marzo diventa 16.950 euro. La versione elettrica invece ha un prezzo di listino di 24.900 euro che con la promozione di marzo diventano 22.900 euro.

In un secondo momento è previsto anche l’arrivo di una versione elettrica low cost che costerà meno di 20 mila euro con autonomia di poco superiore ai 200 km e dunque perfetta per la città. In fase di sviluppo anche la versione 4X4. Al momento invece sembra difficile l’arrivo in Italia di una versione a benzina con lo stesso motore della Citroen C3. Ancora non è chiaro se l’auto avrà una versione Abarth ma al momento questa ipotesi sembra essere abbastanza remota.