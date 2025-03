Fiat Cronos restyling si mostra senza veli

Fiat Cronos restyling è una delle prossime novità attese per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica torinese in Sud America. Nelle scorse ore si segnalano sul web le prime immagini senza veli del nuovo modello che sta per debuttare sul mercato.

Prima immagine senza veli in Argentina per Fiat Cronos restyling che a breve farà il suo debutto

La berlina compatta seguirà le orme della sorella Fiat Argo e subirà dunque lievi modifiche estetiche. Nelle scorse ore un camion bisarca carico di unità del nuovo modello è stato avvistato per le strade dell’Argentina, segno che il suo lancio sul mercato ormai è molto vicino. Con questo nuovo restyling, la berlina della casa torinese subirà modifiche più significative nella parte anteriore.

Il paraurti avrà linee più squadrate e le prese d’aria nella parte inferiore del pezzo saranno inserite in una sezione dritta e scura. In questo modo il modello apparirà più accattivante. A loro volta, i fari della Fiat Cronos Restyling saranno a LED, interconnessi e le luci di marcia diurna saranno segmentate. La griglia collegherà gli illuminatori e ne cambierà anche il design che sarà caratterizzato dalla presenza di numerose barre verticali.

Ai lati, ci aspettiamo la presenza di coprimozzi e cerchi con nuovi design. Nella parte posteriore, le modifiche al nuovo Cronos dovrebbero essere più lievi. Tuttavia, fino ad oggi non esistono immagini che mostrano come cambierà la parte posteriore del modello di Fiat.

Nell’abitacolo della nuova Fiat Cronos restyling potrebbero essere introdotte alcune modifiche come nuove finiture per i sedili e materiali di qualità migliorata, rendendo l’ambiente interno ancora più curato ed ergonomico. Tuttavia, il cambiamento più rilevante dovrebbe riguardare il pacchetto di sicurezza, con un aggiornamento significativo delle dotazioni di serie. Si prevede infatti il ritorno degli airbag laterali, un elemento di protezione che era stato rimosso con il restyling di metà 2022 e che potrebbe ora essere nuovamente offerto per garantire un livello di sicurezza superiore.

Per quanto riguarda il motore, al momento non sono stati rivelati dettagli ufficiali, ma la berlina compatta italiana dovrebbe mantenere la gamma di propulsori attuali. Tra le opzioni più probabili figurano i motori Firefly Flex aspirati da 1.0 e 1.3 litri, già conformi alle normative ambientali Proconve L8. Queste unità sviluppano rispettivamente 75 CV e 107 CV, offrendo una combinazione equilibrata di efficienza e prestazioni. Saranno abbinati a un cambio manuale a cinque marce o, in alternativa, a un cambio automatico CVT, che garantisce una guida più fluida e confortevole.

Un’ulteriore novità potrebbe riguardare l’introduzione del motore 1.0 turbo flex, lo stesso che attualmente equipaggia i SUV Fiat Pulse e Fastback. Questa unità eroga 130 CV ed è progettata per funzionare sia con benzina che con etanolo, offrendo una maggiore versatilità e prestazioni più brillanti. Inoltre, il propulsore turbo è sempre associato al cambio automatico CVT, una scelta che migliorerebbe ulteriormente il comfort di guida della Fiat Cronos restyling.

Infine, si prevede che i nuovi modelli compatti Fiat Argo e Cronos saranno ufficialmente presentati nella prima metà del 2025. Tuttavia, al momento non è stata ancora annunciata una data precisa per il debutto ufficiale.