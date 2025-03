Fiat Fastback e Pulse avranno una serie speciale

Nei prossimi giorni, Fiat presenterà ufficialmente le nuove Fiat Fastback e la Pulse Lollapalooza, due serie speciali basate sulla versione Audace T200 Hybrid. Queste vetture, già pronte per la distribuzione, sono tutte realizzate in un esclusivo colore Silverstone Grey, che dovrebbe essere riservato soltanto a questa edizione speciale. Sebbene non abbiamo ancora avuto l’opportunità di vedere il Pulse Lollapalooza, è confermato che anche questa vettura sarà disponibile nella sua versione speciale. La novità, che non è stata ancora ufficialmente annunciata dalla casa automobilistica, è stata svelata dal sito Autos Segredos, che ha pubblicato alcune foto inedite, svelando i dettagli di questi modelli esclusivi.

Dal punto di vista estetico, la Fiat Fastback Lollapalooza 2025 si distingue per i cerchi Audace con finitura grafite, un tono che si ripete anche sulle calotte degli specchietti retrovisori, sui loghi Fiat e Fastback, e sugli adesivi sulle fiancate che richiamano il famoso festival musicale. La versione Pulse seguirà la stessa filosofia di design. All’interno, la serie speciale Lollapalooza di Fiat presenta una targa commemorativa con il nome del festival posizionata sul cruscotto. La motorizzazione ibrida leggera (MHEV) combina il motore elettrico multifunzionale con il motore termico T200, capace di erogare 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina, con una coppia di 20,4 kgfm per entrambi i carburanti. Il cambio è un CVT che simula sette marce, completando l’efficienza del powertrain.

La Fiat Fastback e la Pulse Lollapalooza saranno basate sulle versioni Audace. Con questo, la lista degli equipaggiamenti di serie avrà come equipaggiamenti principali il sistema ADAS: AEB (Autonomous Emergency Braking), LDW (Involuntary Lane Departure Warning) e AHB (Automatic High Beam Switching), quattro airbag (due anteriori e due laterali), antifurto, altoparlanti anteriori (2), altoparlanti posteriori e antenna, climatizzatore automatico e digitale, ASR (Electronic Traction Control), sedile di guida con regolazione in altezza, sedile posteriore frazionato 60/40 e abbattibile, telecamera posteriore ad alta definizione con linee adattive, centro multimediale con schermo touchscreen da 10,1″, Apple Car Play e Android Auto wireless, comandi vocali, Bluetooth, MP3, radio AM/FM, porta USB (2): USB Tipo A e Tipo C, sterzo elettrico, ESP (Electronic Stability Control), fari a LED e freno di stazionamento elettronico con Auto Hold.

L’elenco comprende anche freni ABS con EBD, funzione “Follow me Home”, gancio universale per il fissaggio dei seggiolini per bambini (ISOFIX), Hill holder (assistente alla partenza in salita), iTPMS (monitoraggio della pressione degli pneumatici), Keyless Entry’n Go, paddle Shifters (palette del cambio al volante), avviamento a distanza tramite chiave, cruise control (Cruise Control), quadro strumenti multifunzionale da 3,5″ con orologio digitale, calendario e informazioni sul veicolo in TFT personalizzabile, specchietto retrovisore interno elettrocromico, cerchi in lega diamantati R17″ e pneumatici 205/50 R17, bocchette dell’aria condizionata per i sedili posteriori, sensore pioggia e luce, sensore di parcheggio posteriore, TC+ (bloccaggio elettronico), alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione one touch e anti-schiacciamento, volante regolabile in altezza, Wireless Charger (caricabatterie induttivo per telefoni cellulari), tra gli altri elementi.