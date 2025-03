Fiat Argo raggiunge quota 550mila unità vendute

Una delle berline più amate sul mercato, la Fiat Argo ha raggiunto a febbraio il traguardo delle 550 mila unità vendute in Brasile. Successo fin dal lancio nel 2017, il modello ha chiuso il 2024 tra le 5 auto più vendute nel Paese, con 91.144 unità vendute, che rappresentano il 3,7% della quota di mercato nazionale, il 13,3 nel suo segmento.

Oltre al Brasile, Fiat Argo è venduto anche in altri 10 paesi dell’America Latina

Con un nome forte, che rimanda alla mitologia greca, Fiat Argo è tra i 10 nomi di veicoli più ricordati in Brasile, essendo il secondo della Fiat, dopo l’iconica Uno. Il suo percorso di successo è legato ai desideri dei consumatori, poiché dal suo lancio il modello ha ricevuto una serie di innovazioni, ha ottenuto nuove versioni e restyling, è diventato più tecnologico ed economico, rimanendo sempre attuale e attraente per il mercato.

Sviluppata per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti, la Fiat Argo è disponibile in versioni pensate per l’uso quotidiano in città, come la Drive 1.0, e la Trekking per chi ha un profilo più avventuroso. Questa versione, che ha riscosso molto successo, ha sospensioni rialzate e pneumatici misti che consentono una maggiore versatilità per affrontare i terreni più diversi.

Nel 2023 il modello ha iniziato a presentare versioni con cambio CVT a sette marce e motore Firefly 1.3 da 107 CV, per una maggiore efficienza e prestazioni. Con consumi fino a 13,9 km/l, Argo si è guadagnata il posto di uno dei veicoli automatici più economici del segmento.

Oltre a essere tecnologica ed economica, Fiat Argo è anche sinonimo di comfort e raffinatezza nel suo segmento. Offre fendinebbia anteriori, aria condizionata automatica digitale, specchietti retrovisori esterni elettrici con funzione Tilt Down, sensori di parcheggio posteriori con display grafico e sistema Keyless Entry N’ Go.

“Fiat Argo è, senza dubbio, una delle berline a due volumi più versatili sul mercato e questo spiega il suo successo di vendite sin dal suo lancio. “Con versioni adatte a diverse tipologie di clienti, questa vettura offre prestazioni elevate con un ottimo rapporto qualità-prezzo”, sottolinea Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America. Sviluppata presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim (MG), la Argo è venduta anche in altri 10 paesi latinoamericani, tra cui Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Uruguay.