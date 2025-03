Alfa Romeo: una nuova auto sportiva potrebbe arrivare, ma ad una condizione

Alfa Romeo da sempre è sinonimo di auto sportive e di velocità. Tuttavia negli ultimi tempi per assecondare le richieste del mercato anche la casa automobilistica del Biscione si sta concentrando soprattutto su crossover e SUV per aumentare le vendite. I primi risultati di questa strategia li abbiamo visti con la nuova Junior che ha già raccolto oltre 30 mila ordini e sembra dunque andare bene.

Una nuova sportiva di Alfa Romeo? E’ possibile ma ad una sola condizione

A seguire poi sarà la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e della nuova Giulia nel 2026. Anche questa auto si avvicinerà nello stile ad un crossover come anticipato dallo stesso numero uno della casa automobilistica del Biscione Santo Ficili. anche la futura segmento E soprannominata E-Jet sarà una via di mezzo tra un SUV e una berlina. In tanti si stanno domandando se in futuro ci sarà ancora speranza di vedere una vettura sportiva nella gamma della casa milanese.

Questa domanda è stata posta in un’intervista esclusiva con Auto Express, a Cristiano Fiorio, responsabile marketing di Alfa Romeo, il quale ha rivelato che il marchio potrebbe in futuro avere in gamma qualche sportiva ma ad una condizione. Prima il biscione deve dimostrare di poter vendere modelli di largo consumo in numeri significativi. A quel punto la possibilità di una nuova sportiva potrebbe essere prea in considerazione. Si tratterebbe di un successore della 4C la sportiva ritirata dal mercato nel corso del 2019.

Fiorio ha spiegato: “Chiunque lavori in Alfa Romeo ti direbbe che a un certo punto vorremmo avere un’altra auto dalle prestazioni elevate. Ma credo sempre che prima di dedicarci ai sogni, come quando la gente diceva perché non torni nel motorsport, dobbiamo prima riportare il brand ad un livello consono. Alfa Romeo non ha i mezzi di Audi o Mercedes o Porsche per via dei volumi che generiamo, e dobbiamo fare le cose passo dopo passo. Quindi negli ultimi tre, quattro anni siamo stati molto diligenti nel rimettere in ordine la situazione del marchio, in termini di risultati”.

“Perché lo abbiamo fatto? Se vogliamo realizzare i sogni vostri, dei nostri fan e dei nostri clienti, dobbiamo essere in grado di produrre risultati, perché a un certo punto se un marchio non fa soldi non sarà in grado di sostenere il suo futuro, e Alfa Romeo ha sempre avuto il problema di non mantenere le promesse”. Ha continuato: “Dobbiamo generare credibilità, quindi facciamo un modello ogni anno e dimostriamo di essere in grado di realizzarlo, renderlo redditizio e fare numeri accettabili per l’investimento. Una volta che abbiamo un track record in questo senso, allora a quel punto potremo iniziare a sognare”.

Auto Express ha pure intervistato il product manager di Alfa Romeo Mario Lamagna che ha ribadito questo punto, dicendo: “Il portafoglio è la chiave. Se costruisci un portafoglio, allora puoi fare cose molto interessanti”. Lamagna ha aggiunto: “Vediamo un futuro luminoso per Alfa Romeo, e le sorprese arriveranno. Siamo un marchio di auto sportive, al 100 per cento, quindi continuiamo sul nostro percorso e non affrettiamoci troppo. Altrimenti, ci concentriamo sul “stiamo facendo una Spider!”, e poi perdiamo tutte le altre opportunità sul mercato”. Tra l’altro non è da escludere che qualora un’auto di questo tipo venga realizzata sia accessibile come prezzo e inoltre non necessariamente solo elettrica.