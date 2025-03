Nuova Alfa Romeo Giulia, il prossimo SUV coupé del 2027 in una silhouette sorprendente

Lo sappiamo e per molti è stato una sorta di lutto: la futura Alfa Romeo Giulia abbandonerà il ruolo di sfidante delle berline premium per reinventarsi in un segmento completamente diverso. La prossima generazione si presenterà come un crossover compatto di fascia alta, caratterizzato da una maggiore altezza da terra e da un design che strizza l’occhio al mondo dei SUV coupé.

Non si tratta di semplici speculazioni, dato che la conferma è arrivata direttamente dall’amministratore delegato di Alfa Romeo, Santo Ficili, che all’inizio dell’anno ha svelato i piani del marchio. Il nuovo modello avrà infatti proporzioni simili a quelle della Stelvio, con cui condividerà piattaforma e tecnologia.

Secondo i rumors più recenti, la nuova Giulia avrà un’impostazione da fastback rialzata, mentre la futura Stelvio manterrà un look più tradizionale da crossover. In questo modo, i due modelli eviteranno di entrare in competizione diretta. Entrambi dovrebbero sfoggiare un frontale dal design simile, con una reinterpretazione moderna della classica calandra Alfa Romeo. La Giulia, però, punterà su un profilo più sportivo, con una linea del tetto inclinata e un bagagliaio meno capiente rispetto alla Stelvio.

L’abitacolo sarà un concentrato di innovazione, con sistemi di infotainment evoluti basati su intelligenza artificiale, assistenti alla guida di ultima generazione e una qualità costruttiva migliorata. Sotto il cofano, la nuova Giulia si baserà sulla piattaforma STLA di Stellantis, la stessa della prossima Dodge Challenger, offrendo motorizzazioni completamente elettriche e, probabilmente, varianti ibride. Anche la Stelvio seguirà questa strada, debuttando con una versione a zero emissioni, seguita da opzioni elettrificate.

Per ora, il design definitivo della prossima Giulia resta un mistero. Tuttavia, con il debutto della nuova Stelvio previsto già per quest’anno e la Giulia attesa per il 2026, le speculazioni si moltiplicano.

L’idea di una Giulia trasformata in un crossover fastback ha già ispirato numerose interpretazioni digitali da parte degli appassionati. Uno degli ultimi rendering emersi sui social, realizzato da vburlapp, propone un’idea generica del modello, con una silhouette fluida e dettagli che potrebbero suggerire una concreta realizzazione Alfa Romeo.