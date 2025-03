Nuova Alfa Romeo Stelvio: le prime immagini non mentono, lo stile sarà come quello di Junior

Nuova Alfa Romeo Stelvio è stata finalmente beccata dai fotografi spia sotto forma di prototipo camuffato. Si tratta della prima volta che il modello viene beccato con carrozzeria definitiva. In precedenza erano apparse delle foto in cui il veicolo era nascosto sotto la carrozzeria di una Jeep. Ovviamente le immagini non permettono di vedere lo stile definitivo del modello ma iniziano ad anticipare alcuni indizi molto interessanti.

Dopo le prime foto spia una cosa sembra sicura: stile da Junior per la nuova Alfa Romeo Stelvio

Una cosa che appare subito evidente è che la nuova Alfa Romeo Stelvio, come era facile ipotizzare avrà uno stile che ricorderà molto da vicino quello della recente Alfa Romeo Junior. Del resto vi avevamo già anticipato che numerosi elementi di design che avevano debuttato con il SUV compatto lo scorso anno li avremmo ritrovati anche con le nuove Stelvio e Giulia.

La parte anteriore del veicolo dovrebbe essere in linea con il nuovo modello Junior, quindi i designer lavoreranno sia sulla forma dei fari sia sulla vestibilità della griglia del radiatore ispirata al crossover. Ciò che colpisce nel prototipo testato sono le maniglie delle portiere a filo, come quelle delle vetture DS Automobiles, e il posteriore del veicolo dal taglio aggressivo, nascosto dal marchio sotto uno spesso strato di mimetizzazione. Lo schema dei fari posteriori della nuova Alfa Romeo Stelvio ricalcherà molto probabilmente quello mostrato dall’Alfa Romeo alla fine dell’anno scorso in un video sui successi del marchio che vi mostriamo qui sotto.

La piattaforma STLA Large è stata adattata per installare batterie con capacità da 85 a 118 kWh. Il set più grande, secondo il produttore, consentirà di percorrere fino a 800 km con una sola carica. In gamma comunque sarà presente almeno una versione termica, forse una Mild Hybrid. La première della nuova Alfa Romeo Stelvio è prevista per il 2025. Inizialmente, il produttore italiano aveva parlato dell’estate, ma nelle ultime ore alcuni media stranieri suggeriscono un leggero ritardo e un debutto a fine anno. Le vendite inizieranno all’inizio del 2026. Vedremo che novità ci saranno in proposito nel corso delle prossime settimane.