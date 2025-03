Alfa Romeo Junior: oltre 30 mila ordini a livello globale

Alfa Romeo Junior continua a registrare una crescita costante degli ordini. Nonostante le polemiche iniziali il modello del Biscione pare aver incontrato l’interesse e il gusto del pubblico in Europa. Al momento il modello viene commercializzato in 38 paesi con buoni risultati un po’ ovunque. Ricordiamo che questo veicolo ha riportato la casa milanese nel segmento B dopo molti anni e più precisamente dall’addio al mercato della MiTo.

Superata quota 30.000 ordini per Alfa Romeo Junior nei 38 paesi in cui veine commercializzato

Alfa Romeo Junior di recente ha completato la sua gamma con la versione Q4 Ibrida e dunque si ipotizza che nel corso del 2025 i suoi ordini dovrebbero crescere ancora in maniera esponenziale. Tra l’altro dai primi dati ufficiali che emergono il 19 per cento degli ordini totali è rappresentato dalla versione elettrica. Anche questo rappresenta sicuramente un dato molto interessante ed importante per la casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo Junior, con dimensioni di 4.173 millimetri in lunghezza, 1.781 millimetri in larghezza e 1.505 millimetri in altezza, offre diverse opzioni di powertrain. Oltre al noto motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri e 136 CV accoppiato a una trasmissione automatica a 6 rapporti, è disponibile anche in versione Mild Hybrid. Quest’ultima configura il medesimo motore con un piccolo motore elettrico integrato da 29 CV.

Recentemente è stata introdotta la variante Q4, caratterizzata da un powertrain che include il motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri benzina da 100 kW (136 CV), abbinato a un cambio a 6 rapporti con un motore elettrico interno da 21 kW (29 CV). Un’unità elettrica identica è posizionata sull’asse posteriore per garantire la trazione integrale.

La versione completamente elettrica (BEV) dell’Alfa Romeo Junior è equipaggiata con un motore da 156 CV, alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh. Questa configurazione garantisce un’autonomia di poco superiore ai 400 km con una singola ricarica, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Per gli appassionati di sportività e alte prestazioni, Alfa Romeo propone la Junior Veloce, una versione potenziata dotata di un motore elettrico capace di erogare ben 280 CV, assicurando un’esperienza di guida ancora più emozionante e dinamica.