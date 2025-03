Nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia da 4,7 metri per conquistare l’Europa

Il 2026 sarà l’anno della nuova Lancia Gamma. La futura ammiraglia di Lancia lunga 4,7 metri sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium. La vettura avrà un design innovativo con uno stile da sportback. Questo modello avrà il compito di riportare Lancia nel segmento premium del mercato auto con un ruolo di primo piano. Questa vettura arriverà sul mercato in versione elettrica e anche termica. La prima avrà un’autonomia di circa 700 km la seconda sarà un’ibrida con lo stesso motore della futura Jeep Compass.

Nuova Lancia Gamma: nel 2026 il debutto della futura top di gamma di Lancia

Inoltre la nuova Lancia Gamma avrà anche una versione a trazione integrale. Si dovrebbe trattare della top di gamma HF. Con questa vettura dunque capiremo quella che è la direzione intrapresa dal brand di Stellantis per il suo futuro. Dal successo di questo modello al pari della nuova Ypsilon e della futura Lancia Delta dipenderà il futuro del marchio che secondo alcuni analisti è tra quelli in bilico all’interno del gruppo Stellantis che non escluso in futuro tagli al numero di marchi presenti al suo interno. Sono in molti a pensare che la futura top di gamma della casa piemontese possa avere molto in comune con un altro modello che sarà prodotto a Melfi e cioè la nuova DS N°8.

Ovviamente la nuova Lancia Gamma prenderà ispirazione anche dalla concept Lancia Pu+Ra HPE e avrà molti elementi di design in comune anche con la nuova Lancia Ypsilon per garantire un certo family feeling. Le prime immagini del modello senza veli molto probabilmente trapeleranno entro la fine dell’anno con nuovi teaser in arrivo già nel corso dei prossimi mesi. Lancia infati farà di tutto per mantenere viva l’attesa per il suo nuovo modello che potrebbe permetterle di ritagliarsi il suo spazio nel segmento premium del mercato auto conquistando l’Europa.