Dodge Charger Daytona EV vs Mustang V8: chi vince la U-Drag?

Sfida in salsa statunitense nella più recente U-Drag organizzata da quelli di Edmunds Cars. I redattori del noto canale YouTube hanno messo a confronto la Dodge Charger Daytona elettrica, espressione new age del modello, e la Ford Mustang Dark Horse, interprete vibrante della vecchia scuola, quella endotermica. I suoi ottani restano incontrastati sul trono, nel cuore degli appassionati.

Riuscirà la nuova muscle car alla spina a tenere il passo della mitica pony car a stelle e strisce? Sicuramente non in accelerazione, ma nella particolare sfida offerta dal video entrano in gioco anche altri fattori, capaci di incidere sul risultato finale. Come riferito in circostanze precedenti, le U-Drag si spingono oltre il classico format delle drag race, anche se la parte iniziale del confronto non cambia molto.

Qui lo scatto da fermo sul quarto di miglio viene seguito da una brusca frenata, da una repentina inversione di marcia e da una nuova corsa a tutta birra verso il traguardo. Così, oltre alla capacità di spingersi in fretta verso le zone alte del tachimetro, vengono valutate pure la forza della decelerazione e l’equilibrio in curva, oltre alle doti di ripresa. Non è la stessa cosa di una prova completa in pista, ma è sicuramente meglio di una semplice drag race per testare il comportamento di un mezzo.

U-Drag: i dati delle 2 sfidanti

Screen shot da video YouTube @Edmunds Cars

Prima di allacciare le cinture di sicurezza, per tuffarci idealmente in questo match multiplo, facciamo un breve ripasso delle doti principali dei 2 veicoli coinvolti nella U-Drag. Da un lato c’è la Ford Mustang Dark Horse, spinta da un motore V8 Coyote da 5.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 500 cavalli, con un picco di coppia di 566 Nm. Il tutto su un peso di 1.821 chilogrammi. Come su ogni muscle car che si rispetti, questa energia viene inviata sulle sole ruote posteriori, con evidenti limiti di grip al via.

Dall’altro lato c’è la Dodge Charger EV, 100% elettrica. Siamo al cospetto di un’auto ad alto indice prestazionale, non entrata però nel cuore della gente, per la freddezza dei veicoli alla spina, incapaci di toccare le giuste corde emotive. A loro favore gioca l’accelerazione molto incisiva. Qui ci sono 670 cavalli di potenza e 849 Nm di coppia, esercitati si un peso di 2.708 chilogrammi. Anche se il vigore della scuderia è maggiore che sull’altra, c’è il gap di un peso superiore di quasi il 33%.

Lecito chiedersi quanto questa zavorra possa incidere sull’esito delle due sfide, cui è affidata la risposta al quesito. Sicuramente possiamo dire che l’auto elettrica prevale in potenza, mentre quella endotermica ha migliori doti in termini di frenata e maneggevolezza. Nella prima U-Drag, come da previsione, la Dodge Charger alla spina scatta meglio, guadagnando molto terreno sulla rivale. In frenata, però, quest’ultima si rifà sotto, anche se non al punto da mettersi avanti. Così resta poco da fare nelle fasi successive.

Va in modo un po’ diverso nella seconda U-Drag. Anche se la Ford Mustang a combustione interna perde terreno nell’accelerazione iniziale con partenza da fermo, in frenata e in curva riesce a capitalizzare meglio le sue doti. La mitica pony car esce col muso davanti a quello dell’avversaria elettrica, con un discreto margine di vantaggio. La Dodge Charger, con i suoi dati energetici superiori, riesce però a recuperare progressivamente terreno, per portarsi ancora una volta in testa, anche se a ridosso della linea del traguardo. L’esito è un 2 a 0 secco, ma la Mustang, pur avendo perso la doppia U-Drag, ha confermato di essere molto più emozionante e divertente dell’altra, nonostante i rumori sintetici dell’elettrica. A voi il video!

Fonte | Carscoops

Foto | Edmunds Cars