Dodge taglia i prezzi della Charger Daytona: sconti enormi

Negli USA la Dodge Charger Daytona completamente elettrica sta già beneficiando di significativi sconti, con riduzioni di prezzo che in alcuni casi arrivano fino a 12.500 dollari. Nonostante sia disponibile nei concessionari da pochi mesi, Dodge ha deciso di applicare incentivi particolarmente vantaggiosi per rendere la sua muscle car elettrica più accessibile e competitiva sul mercato.

Negli USA gli sconti per acquistare la Dodge Charger Daytona elettrica arrivano fino a 12.500 dollari

Recentemente, il marchio ha introdotto un incentivo nazionale di 7.500 dollari sulla Charger Daytona, come riportato inizialmente da CarsDirect. Questo sconto, già di per sé notevole, può essere ulteriormente combinato con un bonus aggiuntivo di 3.000 dollari nell’ambito del programma National Dodge Performance Days Combo Bonus Cash, portando il totale degli incentivi a 10.500 dollari. Ma le offerte non finiscono qui: gli acquirenti situati sulla costa occidentale che permutano un veicolo non appartenente al gruppo Stellantis possono ottenere un ulteriore sconto di 2.000 dollari grazie al programma Conquest Cash. Sommando tutti gli incentivi disponibili, è possibile ottenere un risparmio complessivo di 12.500 dollari, pari a quasi il 20% in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Grazie a questi tagli di prezzo, il costo del modello base Charger Daytona R/T Stage 1 scende a soli 49.090 dollari, incluse le spese di spedizione, mentre la versione più potente, la Scat Pack Stage 2, viene offerta a 62.685 dollari. Si tratta di una riduzione significativa per una muscle car elettrica in grado di erogare fino a 670 cavalli e raggiungere i 100 km/h in appena 3,3 secondi.

La Charger Daytona ha debuttato con una promessa audace di fondere le prestazioni di un veicolo elettrico moderno con il DNA di una muscle car classica. Tuttavia, una combinazione di prezzi iniziali elevati, preoccupazioni per il peso e concorrenza di veicoli elettrici più efficienti come la Hyundai Ioniq 6 ha portato a una domanda lenta. Tagliando i prezzi, Dodge sta fornendo una forte spinta alla sua muscle car elettrica, soprattutto perché le tradizionali Charger con motore V8 hanno ancora prezzi elevati sul mercato dell’usato.

Questi tagli di prezzo rendono la Charger Daytona molto più competitiva, soprattutto rispetto ai nuovi EV con autonomia e tecnologia migliori. Se hai adocchiato la prima muscle car elettrica di Dodge, questo potrebbe essere il momento migliore per acquistarla.