Alfa Romeo Junior: primo incidente della storia per il SUV compatto

Alfa Romeo Junior è stato svelato lo scorso anno e dopo una lunga attesa finalmente da qualche mese sono iniziate le consegne anche in Italia per il SUV compatto nuova entry level del marchio premium di Stellantis che ha preso il posto nella gamma del Biscione un tempo occupato dalla MiTo. La vettura sta registrando ottimi risultati con già oltre 27 mila ordini raccolte in Europa nei mercati in cui il modello è stato messo in vendita.

A Torino primo incidente documentato per un esemplare di Alfa Romeo Junior

Oggi però vi segnaliamo il primo incidente stradale di cui si abbia notizia che ha coinvolto un esemplare di Alfa Romeo Junior. Il sinistro si è verificato a Torino lo scorso 11 marzo. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita seriamente. Gli agenti della polizia municipale di Torino stanno indagando sulle cause dell’incidente per accertare che il guidatore non fosse in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Dall’unica immagina apparsa sul web e pubbblicata da “La Stampa” si vede la vettura del Biscione poggiata su di un lato con il pianale il bella mostra.

Questa sfortunata Alfa Romeo Junior ha tamponato una Opel Corsa all’incrocio tra Corso Giulio Cesare e Lungostura Lazio, ma l’automobilista non si è fermato. Dopo l’incidente, ha messo in moto e ha cercato di fuggire per far perdere le proprie tracce. Tuttavia, la sua corsa è terminata in modo drammatico: all’angolo tra via Gottardo e Corso Vercelli, la vettura di Alfa Romeo si è ribaltata, schiantandosi contro alcune auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia municipale, anche le volanti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. L’automobilista, che ha riportato solo lievi escoriazioni, è stato estratto dall’abitacolo. I danni provocati dall’incidente sono ingenti e l’uomo sarà denunciato per il suo comportamento.