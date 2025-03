Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: nel 2026 al via gli ordini per entrambe

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono le prossime due novità per quanto riguarda la casa automobilistica del biscione. Il CEO Santo Ficili nelle scorse ore ha confermato che la nuova Stelvio sarà svelata nel 2025 ma che la sua commercializzazione avverrà nel 2026. Questo probabilmente per problemi software dicono i soliti bene informati ma la verità è che al momento si tratta di voci non confermate.

Nel 2026 al via la produzione e gli ordini per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Questo spostamento del debutto commerciale di Stelvio ha fatto pensare a molti che lo stesso sarebbe potuto accadere per la seconda generazione di Giulia. In realtà abbiamo saputo che non sarà così per fortuna. Quasi certamente infatti gli ordini per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia si apriranno nel corso del 2026. La prima ad arrivare sarà la Stelvio nel corso del primo trimestre del 2026 mentre poi toccherà anche alla nuova Giulia probabilmente intorno alla metà del prossimo anno o poco dopo. Non ci saranno dunque ritardi per la berlina come qualcuno aveva ipotizzato con la commercializzazione che sarebbe iniziata nel 2027. A quanto pare questa ipotesi sarebbe scongiurata. Ma ovviamente si attendono conferme ufficiali trattandosi di semplici voci di corridoio.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno entrambe prodotte a Cassino su piattaforma STLA Large a partire dal 2026. Le due vetture subiranno entrambe un notevole cambiamento di design con la nuova Giulia che passerà dall’essere una classica berlina sedan ad un modello più vicino nello stile ad un crossover. La nuova Stelvio invece, che qui vi mostriamo in un render di Alessandro Masera, avrà uno stile ancora più da SUV. Dunque il 2026 diventa un anno fondamentale per il futuro della casa automobilistica milanese con il lancio di due modelli chiave.