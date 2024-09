Stellantis: il motore Hurricane nell’elenco dei 10 migliori motori e sistemi di propulsione di Wards

Il potente e versatile motore Hurricane High Output (H/O) Straight-Six Turbo (SST) da 3,0 litri, testato su un Ram 1500 Tungsten del 2025, ha vinto il premio Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems del 2024. Questo riconoscimento segna l’ottavo anno consecutivo in cui un sistema di propulsione Stellantis si è guadagnato un posto in questa prestigiosa lista. Rappresenta anche la seconda volta che un motore biturbo Hurricane da 3,0 litri è stato premiato dai redattori di Wards.

È la seconda volta che l’Hurricane Straight-Six Turbo (SST) viene premiato e l’ottavo anno consecutivo un prodotto Stellantis vince

“Abbiamo progettato i nostri motori biturbo Hurricane per essere potenti, efficienti, robusti e versatili, offrendo prestazioni che migliorano l’esperienza di guida sia su strada che fuoristrada e durante il traino”, ha affermato Micky Bly, responsabile dei sistemi di propulsione globali di Stellantis. “Il motore Hurricane High Output da 3,0 litri, di serie sul Ram 1500 Tungsten del 2025, esemplifica la nostra capacità di soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti di autocarri, offrendo potenza, prestazioni, capacità e NHV leader della categoria in un unico pacchetto”.

Nel Ram 1500 Tungsten del 2025, il motore Hurricane High Output Straight-Six Turbo da 3,0 litri eroga 540 cavalli. È abbinato a una trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite, che ottimizza i cambi di marcia fluidi per risparmio di carburante, prestazioni e guidabilità.

“Il motore Hurricane High-Output Straight-Six Turbo sprigiona una potenza potente dall’avvio fino a ben oltre la velocità legale, offrendo anche il risparmio di carburante promesso che rappresenta un miglioramento rispetto al V-8 HEMI che sostituisce”, afferma Bob Gritzinger, caporedattore di Wards. “Mi piace il rombo sicuro dell’High-Output I-6. Questo motore dovrebbe convincere anche l’acquirente più accanito di V-8 a passare alla famiglia dei 6 cilindri”.

Il Ram 1500 del 2025 offre due opzioni di motore dalla famiglia Stellantis Hurricane Twin Turbo: i motori Hurricane I-6 Standard Output e High Output da 3,0 litri. Questi motori sono i sei cilindri più potenti nel segmento dei veicoli leggeri, offrendo un risparmio di carburante migliorato, potenza e coppia ridotte e maggiori rispetto ad altri motori V-8 aspirati e sei cilindri potenziati.

La base del motore Hurricane Twin Turbo I-6 è un blocco in alluminio pressofuso a gonna profonda con una coppa dell’olio in lega di alluminio strutturale. Essendo il motore Ram più robusto di sempre, utilizza cappelli dei cuscinetti principali in acciaio imbullonati trasversalmente per fissare il robusto gruppo rotante, che include un albero motore in acciaio forgiato e bielle in acciaio forgiato. Durante la produzione, il blocco viene levigato con piastra di copertura per ottimizzare la forma dell’alesaggio del cilindro, contribuendo a migliorare l’efficienza del carburante.

I motori Hurricane da 3,0 litri sono prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Saltillo Engine in Messico. La flessibilità del gruppo propulsore, che include opzioni a combustione interna, ibride e BEV nei mercati globali per soddisfare le esigenze dei clienti, è una parte essenziale del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti. Stellantis è sulla buona strada per diventare una società a zero emissioni di carbonio entro il 2038, tutti gli ambiti inclusi, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti.