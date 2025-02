Jeep Wagoneer S Limited: aperti gli ordini negli USA, prezzi competitivi

In seguito all’introduzione della Jeep Wagoneer S completamente elettrica, che ha suscitato grande interesse tra i clienti, il marchio Jeep sta ora accelerando con il lancio della gamma 2025 negli USA. La nuova Jeep Wagoneer S Limited si aggiunge alla già presentata Launch Edition, ampliando ulteriormente le opzioni disponibili.

Dopo la Launch Edition debutta negli USA Jeep wagoneer S Limited: le caratteristiche

“La Jeep Wagoneer S simboleggia il nostro rientro nel mercato delle medie dimensioni premium, offrendo un mix impareggiabile di stile, prestazioni e capacità che i nostri clienti desiderano per i loro spostamenti quotidiani”, ha affermato Bob Broderdorf, amministratore delegato del marchio Jeep. “Il nuovo modello Limited, con un prezzo iniziale di $ 66.995, aumenta ulteriormente la sua attrattiva, rappresentando la scelta migliore per coloro che cercano il meglio nei SUV elettrici”.

La nuova Jeep Wagoneer S Limited 2025 include: Un tetto e calotte degli specchietti neri distinguibili, badge esterni dal profilo basso, cerchi in alluminio lavorato da 20 pollici, tetto apribile panoramico a doppio pannello e sedili anteriori riscaldati a 10 vie, Spazio massimo utilizzabile sullo schermo di oltre 45 pollici, il migliore della categoria tra i veicoli elettrici, Oltre 170 funzioni di sicurezza standard, tra cui avviso di guida in caso di sonnolenza.

L’allestimento di Jeep Wagoneer S Limited prevede inoltre anche la presenza di uno schermo passeggero anteriore opzionale esclusivo del segmento, sistema audio McIntosh da 920 watt, pacchetto Propulsion Boost over-the-air (che produce 600 cavalli; disponibilità successiva) e pacchetto Obsidian Appearance (disponibilità successiva). L’allestimento Limited introduce anche un nuovo colore esterno Hydro Blue e un colore interno Arctic Grey.

La Jeep Wagoneer S Limited continua a offrire un design elegante, efficienza aerodinamica, tecnologia all’avanguardia, capacità 4xe e credenziali prestazionali impressionanti. Per la sicurezza di guida quotidiana, la Jeep Wagoneer S è dotata di serie del sistema di gestione della trazione Selec-Terrain esclusivo del marchio Jeep, con cinque modalità selezionabili (Auto, Sport, Snow, Sand, Eco) per tutte le condizioni atmosferiche e stradali.

Ogni acquisto o leasing di Jeep Wagoneer S include un caricabatterie domestico di livello 2 da 48 amp o crediti di ricarica pubblici di pari valore tramite Free2move Charge, l’ecosistema di ricarica a 360 gradi di Stellantis.

Per rendere la ricarica rapida e semplice per i clienti, la Jeep Wagoneer S è dotata di un efficiente pacco batteria da 400 volt e 100 kilowattora che carica il veicolo dal 20 all’80% in 23 minuti (con caricabatterie rapido CC). La Jeep Wagoneer S Limited è ora disponibile per l’ordine online e presso i concessionari Jeep in tutto il Nord America, con un prezzo consigliato di partenza negli Stati Uniti di $ 66.995. La Wagoneer S 2025 si qualifica per i crediti EV in leasing dell’Inflation Reduction Act.