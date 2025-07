La Jeep Wrangler rinnovata supera a pieni voti l’ultimo crash test IIHS

Le nuove Jeep Wrangler, nei modelli 2024 e 2025, hanno ottenuto risultati eccellenti nei più recenti test di sicurezza dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), distinguendosi in particolare nella prova aggiornata di impatto frontale a sovrapposizione moderata. Pur presentando ancora qualche limite in alcune dotazioni di sicurezza secondarie, il celebre fuoristrada conferma la sua reputazione di veicolo resistente e affidabile. La Wrangler continua così a dimostrarsi un punto di riferimento nel suo segmento, rafforzando ulteriormente la propria immagine di solidità e protezione per conducente e passeggeri. Il test aggiornato, più severo rispetto al passato, ha messo in luce il buon comportamento strutturale del veicolo, segno di un’evoluzione costante anche sul fronte della sicurezza.

Jeep Wrangler continua così a dimostrarsi un punto di riferimento nel suo segmento

Durante il crash test frontale a sovrapposizione moderata aggiornato eseguito a 64 km/h, Jeep Wrangler a quattro porte ha superato brillantemente il test. Su dieci categorie di sicurezza valutate, ha ricevuto nove valutazioni “Buono” e solo una valutazione “Accettabile”. Il risultato “accettabile” è stato assegnato a causa del contatto della testa del manichino, durante il test d’urto posteriore, con il rivestimento del roll-bar posteriore. Nonostante questo aspetto, la cintura di sicurezza ha svolto efficacemente il suo compito, rimanendo saldamente in posizione durante l’impatto e garantendo una corretta protezione sia al torace che al bacino del manichino.

Sebbene la struttura antiurto e la protezione degli occupanti dei sedili anteriori siano state entrambe valutate come valide, l’IIHS ha osservato che Jeep ha ancora margini di miglioramento nella tecnologia di prevenzione degli incidenti. In particolare, Jeep Wrangler attualmente non dispone di alcun tipo di sistema di rilevamento dei pedoni o di frenata automatica di emergenza per la prevenzione degli urti frontali. Ciò le è valso una deludente valutazione “Scarso” nel test veicolo-pedone.

Anche le prestazioni dei fari anteriori hanno deluso un po’ la Wrangler. Jeep offre quattro diverse configurazioni di fari sui modelli 2025, ma tre di queste hanno ricevuto valutazioni “Scarse” a causa della scarsa visibilità degli anabbaglianti e dell’abbagliamento. Persino i fari a LED di fascia alta hanno ottenuto solo un punteggio “Marginale”.

Un altro aspetto da migliorare è stato il sistema di avviso cinture di sicurezza, valutato “Marginale” a causa di un avviso a volume basso e dell’attivazione ritardata dopo l’avvio. Tuttavia, Jeep ha recuperato un po’ di credito con i suoi ancoraggi per seggiolini per bambini LATCH, ottenendo il punteggio massimo “G+” (Good Plus) per il modello Wrangler Sport a quattro porte con sedili posteriori in tessuto, uno dei migliori del segmento.