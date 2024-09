Jeep Grand Wagoneer e Dodge Hornet sono i veicoli con le vendite più lente negli USA

Dodge Hornet si conferma uno dei modelli che vende meno negli USA. Il gemello di Alfa Romeo Tonale è però in buona compagnia. Altri modelli di Stellantis stanno facendo molta fatica a vendere in quello che rimane il principale mercato auto per il gruppo automobilistico. In particolare tra questi spicca Jeep Grand Wagoneer modello top di gamma per il brand americano.

Negli USA sono di Stellantis i veicoli che si vendono più lentamente: Jeep Grand Wagoneer e Dodge Hornet

Secondo CarEdge, la Market Day Supply, ovvero il numero di giorni necessari per vendere tutti i modelli disponibili in base al suo attuale tasso di vendita, della Dodge Hornet è fino a 428 giorni. Si tratta di più di un anno di inventario. Lo stesso numero di giorni è necessario per vendere tutti i modelli anche di Jeep Grand Wagoneer. Ma questi non sono gli unici modelli di Stellantis presenti in questa classifica.

Il gruppo automobilistico infatti occupa metà degli slot nell’elenco dei dieci veicoli più lenti a vendere. Maserati Levante è arrivata quarta con una scorta di 410 giorni, mentre la più piccola Maserati Grecale non è rimasta molto indietro al settimo posto con una scorta di 370 giorni. La quinta e ultima sottoperformante di Stellantis è stata la Jeep Grand Wagoneer L, che ha una scorta di 354 giorni.

Insomma per Dodge Hornet e Jeep Grand Wagoneer certamente non una bella notizia. Se invece vi state chiedendo quali siano i modelli con le vendite più rapide, i primi tre posti sono occupati da Toyota: l’Highlander ha un inventario di 23 giorni, il RAV4 di 30 giorni e la Camry di 31 giorni. Tra i modelli più venduti in assoluto, Toyota e Lexus dominano, con sei veicoli nei primi dieci posti. La Honda Civic si posiziona al quarto posto con una disponibilità di 34 giorni. Inaspettatamente, un prodotto di Stellantis, Alfa Romeo Stelvio, si colloca al quinto posto, con una durata dell’inventario equivalente a quella della Civic.