Nuova Alfa Romeo Stelvio come Fiat Grande Panda: debutto in estate e ordini da gennaio

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima grande novità prevista per la casa premium di Stellantis. Il suo debutto è stato di recente confermato per il 2025 dallo stesso numero uno della casa automobilistica del Biscione, Santo Ficili. Il CEO di Alfa Romeo ha detto che vedremo la nuova Stelvio nel 2025 mentre la sua commercializzazione partirà dal 2026. Molto probabilmente gli ordini prenderanno il via agli inizi del prossimo anno. Se non sarà gennaio si tratterà senza dubbio di febbraio.

Nuova Alfa Romeo Stelvio e Fiat Grande Panda: destino comune per le due nuove vetture di Stellantis

Questa notizia ha suscitato molte polemiche in rete e anche tra gli stessi fan alfisti che non hanno gradito questo ulteriore ritardo. In realtà però non si tratta di un cambiamento tanto clamoroso se si pensa che la stessa cosa è successa a molti altri modelli di Stellantis a cominciare dalla stessa Fiat Grande Panda. Quest’ultima è stata mostrata senza veli per la prima volta a fine giugno. Il debutto ufficiale è avvenuto lo scorso 11 luglio mentre gli ordini in Italia si sono aperti solo il 28 gennaio scorso. Dunque anche la nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe ricevere lo stesso trattamento.

Non si tratta insomma di niente di drammatico o trascendentale. Anche di Fiat Grande Panda si era detto che i ritardi erano dovuti a problemi software gli stessi che avevano colpito la Citroen C3. Ma si tratta di cose che possono accadere in fase di sviluppo di nuovi modelli che ormai dal punto di vista tecnologico sono sempre più sofisticati e questo ovviamente allunga i tempi di sviluppo in modo da garantire che tutto sia perfetto.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in recente render del noto designer automobilistico Mirko del Prete, sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e il suo debutto avverrà circa un anno prima della nuova Alfa Romeo Giulia. Le dimensioni del SUV dovrebbero aumentare leggermente rispetto all’attuale generazione e con esse anche i prezzi. In gamma è confermata la presenza di almeno una versione termica di certo ibrida con il resto della gamma che sarà composto da versioni totalmente elettriche.