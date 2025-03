Nuova Alfa Romeo Stelvio: tra aprile e maggio le prime immagini senza veli

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare. Giugno potrebbe essere il mese giusto per il debutto ufficiale che con buona probabilità potrebbe avvenire il prossimo 24 giugno, giorno importante per la casa milanese che festeggia i suoi 115 anni di attività. Come spesso accade nel caso del debutto di un nuovo modello è assai probabile che le prime immagini senza veli possano anticipare di qualche tempo il suo debutto ufficiale.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ancora qualche settimana di attesa e il SUV mostrerà il suo nuovo design

Si vocifera che forse già ad aprile o al massimo a maggio possano dunque essere diffuse le prime immagini senza veli della nuova Alfa Romeo Stelvio. Non si sa ancora se sotto forma di teaser ufficiali o di foto “rubate”, ma che il mese prossimo o al massimo a maggio potremo vedere per la prima volta la seconda generazione del SUV della casa del biscione sembra essere un’eventualità assai probabile.

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi msotriamo in un recente render di Mirko del Prete, sarà prodotto a Cassino insieme alla nuova Giulia e nascerà su piattaforma STLA Large. Sarà un po’ più lungo e più largo del modello attuale e il suo design subirà un notevole cambiamento rispetto alla prima generazione.

Tra gli elementi di design che caratterizzeranno il modello segnaliamo la presenza di fari sottili, scudetto chiuso, targa centrale, firma luminosa a V, coda tronca e un profilo quasi da SUV coupé. La nuova Alfa Romeo Stelvio avrà una gamma composta da motori elettrici tra cui la top di gamma Quadrifoglio e almeno una versione termica molto probabilmente una mild hybrid anche se qualcuno ipotizza la presenza di una Plug-In Hybrid. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso SUV da cui dipenderà una grossa fetta delle future fortune del brand premium di Stellantis.