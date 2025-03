Nuova Alfa Romeo Stelvio: Santo Ficili ha confermato che il lancio commerciale sarà ritardato

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità prevista per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. Nei giorni scorsi hanno fatto discutere alcune indiscrezioni provenienti da Cassino secondo cui il lancio del modello sarebbe stato rinviato al 2026. Nei giorni scorsi in occasione dell’evento mediatico dedicato ad Alfa Romeo Junior Q4, il numero uno della casa automobilistica del Biscione, il CEO Santo Ficili ha confermato che il debutto del modello avverrà nel 2025 ma che questo non sarebbe stato messo in vendita prima del 2026 confermando di fatto il ritardo nel lancio del SUV di seconda generazione.

Gli ordini per la nuova Alfa Romeo Stelvio non si apriranno prima del 2026 lo ha confermato Santo Ficili

I motivi di preciso non si sanno. Anche se Alessio Porcu di recente aveva scritto nel suo sito di possibili problemi al software che avrebbero portato il biscione a questo ritardo. Ovviamente la nuova Alfa Romeo Stelvio, esteticamente parlando, è già stata definita e dunque il suo debutto avverrà quasi certamente il prossimo 24 giugno quando Alfa Romeo compirà 115 anni. Quella che verrà rinviata è l’apertura degli ordini per i quali bisognerò aspettare dunque l’inizio del 2026. Di conseguenza anche l’avvio della produzione del modello non avverrà nel 2025 ma nel 2026.

Insomma per poter ordinare la nuova Alfa Romeo Stelvio ci sarà ancora da aspettare. Ma per fortuna le novità in questo 2025 non mancheranno. Infatti è probabile che già entro la fine della primavera emergeranno dal web le prime foto spia del prototipo senza veli. Così potremo finalmente avere le idee più chiare a proposito del design della seconda generazione. Poi a giugno come detto ci sarà la presentazione e conosceremo quasi tutti i dettagli del nuovo modello. Per i prezzi invece bisognerà aspettare l’apertura degli ordini e quindi il 2026.