Nuova Alfa Romeo Giulia: potrebbe avere anche il motore biturbo Hurricane

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità per il brand premium di Stellantis. Il suo debutto è previsto nel 2026 e sempre quell’anno si dovrebbero aprire anche gli ordini. La vettura sarà prodotta a Cassino e nascerà su piattaforma STLA Large. Il suo design cambierà e non poco rispetto al modello attuale abbandonando il look da sedan per abbracciare uno stile più moderno quasi da berlina crossover.

Il motore Hurricane di Stellantis farà parte della gamma della nuova Alfa Romeo Giulia?

Alcune dichiarazioni del CEO Santo Ficili hanno intensificato le speculazioni secondo cui la nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe trasformarsi in una liftback a cinque porte con un assetto rialzato, in linea con modelli come la Citroën C5 X, la Peugeot 4008 e la DS N°8. Pur non raggiungendo l’altezza da terra della nuova Alfa Romeo Stelvio, la nuova Giulia non sarà nemmeno così ribassata come l’attuale generazione, posizionandosi in un equilibrio intermedio tra berlina sportiva e crossover.

A proposito della nuova Giulia di recente abbiamo avuto conferma dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che la vettura nella sua gamma avrà anche una o più versioni termiche. Questo a causa del fatto che le previsioni di crescita del mercato delle auto elettriche non stanno soddisfacendo quelle che erano le previsioni e dunque il biscione fa un passo indietro mantenendo in gamma qualche versione termica. Al momento non è chiaro di quale motore si possa trattare. Tuttavia negli Stati Uniti sono abbastanza convinti che dato che questa auto sarà costruita sulla stessa piattaforma della nuova Dodge Charger dunque potrebbe condividere alcuni motori. Tra questi anche il mitico motore biturbo da tre litri Hurricane.

Questo motore sei cilindri in linea è disponibile nella nuova Dodge Charger Sixpack con 420 o 550 cavalli con un sistema di trazione integrale. La coppia non è stata ancora annunciata, ma il motore a sei cilindri produce rsipettivamente 636 e 706 Nm nel Ram 1500 del 2025. Dunque potrebbe essere questo il motore scelto anche se al momento rimangono dubbi. Non tutti sono convinti che sia questo il motore scelto per la nuova Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Qualcuno ipotizza che alla fine il biscione ci sorprenderà.