Nuova Jeep Compass: il design anticipato in un video

Nuova Jeep Compass sta per arrivare il debutto dovrebbe avvenire a breve. Qualcuno ipotizza già in aprile. Il modello sarà il fiore all’occhiello della produzione per quanto riguarda lo stabilimento Stellantis di Melfi. Li il SUV sarà prodotto sia in versione elettrica al 100 per cento che termica. In attesa di avere immagini ufficiali da parte di Stellantis nel frattempo sul web si moltiplicano le ipotesi.

Ecco quale potrebbe essere il design definitivo della nuova Jeep Compass che sta per debuttare

Oggi vi mostriamo un video pubblicato sul canale di YouTube da Mahboub1 che mostra per sommi capi quello che potrebbe essere lo stile della versione definitiva della nuova Jeep Compass made in Melfi. Si tratta di un video basato sul render di qualche tempo fa realizzato dal designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva. Ricordiamo che il marchio americano ha recentemente condiviso alcune informazioni interessanti sulla nuova meccanica della Jeep Compass, già precedentemente discussa e che sicuramente susciterà grande interesse.

Dopo quasi dieci anni di presenza sul mercato, la Compass si prepara a rinnovare il suo design esterno, le caratteristiche tecnologiche e quelle meccaniche. È dunque in arrivo un aggiornamento significativo, che include diverse innovazioni che arricchiranno il veicolo. Nei mesi scorsi Jeep ha mostrato una prima immagine teaser a cui poi nelle scorse settimane sono state aggiunte altre immagini che insieme alle foto spia ci permettono di farci già un’idea più precisa su come sarà la nuova Jeep Compass.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, per la versione completamente elettrica, possiamo ipotizzare varianti con trazione anteriore, disponibili con potenze di 213 o 231 CV, alimentate da batterie con capacità rispettivamente di 74 e 97 kWh. Sarà disponibile anche una versione con doppio motore e trazione integrale, capace di erogare 350 CV. Per il modello Plug-in, è probabile che venga adottato un powertrain composto da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri da 150 CV, abbinato a un’unità elettrica da 125 CV, con una potenza totale del sistema di 195 CV. La batteria dovrebbe avere una capacità di 17,9 kWh. Infine, la versione Mild Hybrid potrebbe montare il conosciuto motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri con 136 CV, accoppiato a un cambio automatico a 6 rapporti, con un’unità elettrica da 29 CV integrata nel sistema.