Jeep Compass, a marzo si può avere con un irresistibile sconto di ben 12.000 euro

Con la domanda in calo e senza il “traino” degli incentivi, le case automobilistiche devono per forza di cose trovare nuove strategie per stimolare il mercato. Il metodo più efficace non può essere che tagliare i prezzi con sconti e promozioni allettanti. Tra i marchi che stanno adottando questa tattica c’è anche Jeep.

La casa automobilistica tra i brand di Stellantis propone un’offerta irripetibile sulla Compass 4xe Plug-In Hybrid Altitude. Si tratta di uno sconto notevole da 12.000 euro, valido fino alla fine del mese.

La Jeep Compass Altitude 1.3 Plug-In Hybrid sfrutta la tecnologia 4xe, combinando un motore a benzina turbo da 1.3 litri e quattro cilindri con un sistema elettrico avanzato. L’architettura prevede due motori elettrici, uno anteriore, che lavora in sinergia con il propulsore termico e uno posteriore, che assicura la trazione integrale elettrificata. Il tutto per assicurare 190 CV di potenza combinata, con una coppia massima di 270 Nm erogata dal motore termico e 250 Nm dal propulsore elettrico posteriore.

Le prestazioni sono di tutto rispetto, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi e velocità massima di 183 km/h. Il tutto gestito da un cambio automatico a 6 rapporti. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh, la Jeep Compass 4xe può percorrere fino a 56 km in modalità 100% elettrica (ciclo WLTP), che si traducono in circa 50 km in condizioni reali. Perfetta, dunque, per gli spostamenti quotidiani senza consumare una goccia di carburante. I consumi dichiarati sono di 2,0 l/100 km (WLTP), ma dipendono dall’utilizzo della batteria. La ricarica completa si effettua in meno di 2 ore con una wallbox da 7,4 kW, oppure in circa 3,5 ore con una presa domestica potenziata.

Il prezzo di listino della Jeep Compass Altitude 1.3 Plug-In Hybrid è di 50.100 euro, ma grazie alla promozione di marzo scende a 38.100 euro, con un taglio di ben 12.000 euro. L’offerta è valida solo fino al 31 marzo 2025 su un numero limitato di vetture in pronta consegna e con finanziamento Stellantis Financial Services.

Il piano di finanziamento prevede un anticipo, rate mensili a tasso fisso e una maxi-rata finale, con la possibilità di riscattare l’auto, restituirla o sostituirla. L’attuale Jeep Compass viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, dove nascono anche la Jeep Renegade e la Fiat 500X. Ma il 2025 porterà una nuova generazione di Compass, basata sulla piattaforma STLA Medium.