Jeep Compass Sandstorm Edition, un’edizione limitata (purtroppo) non per l’Italia

Jeep arricchisce ancora una volta la gamma Compass con un’inedita edizione speciale, pensata per chi ama distinguersi. La nuova Jeep Compass Sandstorm Edition, disponibile solo per un periodo limitato, si presenta con ritocchi estetici esclusivi e dotazioni extra, offrendo un’esperienza di guida ancora più avventurosa.

Rispetto alla versione standard, questa edizione limitata ha un costo aggiuntivo grazie a un look più accattivante e un pacchetto di funzionalità migliorate. Sarà disponibile nel mercato indiano in tre allestimenti: Sport, Longitude e Longitude, ognuno arricchito da un set di accessori esclusivo, progettato per conferire alla Compass un’identità unica e distintiva. Esteticamente, questa versione si distingue grazie a grafiche esclusive a tema Sandstorm, applicate sul cofano e sulle fiancate, insieme a un badge dedicato sul parafango anteriore, che ne sottolinea il carattere deciso.

All’interno, il comfort è ulteriormente elevato con sedili rivestiti in materiali di alta qualità, pensati per offrire un’esperienza premium in ogni viaggio. Sul fronte tecnologico, la Jeep Compass Sandstorm Edition introduce elementi innovativi come l’illuminazione ambientale personalizzabile, dash cam anteriori e posteriori per una sicurezza superiore e tappetini premium per il bagagliaio e l’abitacolo.

A bordo, la Sandstorm Edition offre un’esperienza connessa e intuitiva grazie a diversi strumenti, tra cui sistema di infotainment da 10,1 pollici con Android Auto e Apple CarPlay wireless, quadro strumenti con schermo da 7 pollici e indicatori analogici. È presente un sistema audio premium a 6 altoparlanti, il caricatore wireless per smartphone e il climatizzatore automatico bizona.

Sul fronte della sicurezza, Jeep garantisce una protezione affidabile grazie a: doppi airbag anteriori, controllo elettronico della stabilità e monitoraggio della pressione degli pneumatici. A differenza degli allestimenti più ricchi della Compass, questa edizione non include sei airbag né la telecamera a 360°.

Sotto il cofano, la Jeep Compass Sandstorm Edition mantiene le stesse prestazioni della gamma standard. È equipaggiata con il potente motore 2.0 Multijet diesel, capace di erogare 168 CV e 350 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 9 marce con convertitore di coppia.