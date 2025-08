Fiat Mobi 2026: versioni, prezzi, consumi e dotazioni

Fiat Mobi 2026 è ora disponibile in Brasile presso le concessionarie della casa automobilistica italiana con un nuovo motore. Una delle auto nuove più convenienti in Brasile, la berlina hatchback parte da R$ 79.060 per il modello base Like e raggiunge R$ 80.990 per la versione Trekking, orientata all’avventura e al top di gamma.

Finalmente arrivata nelle concessionarie brasiliane ecco la nuova Fiat Mobi 2026

La Fiat Mobi 2026, inserita nel programma Sustainable Car, ha fatto il suo debutto all’inizio dell’anno con il motore Firefly 1.0 litri. Più recentemente, il modello ha ricevuto un aggiornamento agli interni, ispirati a quelli del pick-up Strada, che offrono una qualità percepita superiore rispetto alla generazione precedente. Nonostante il listino ufficiale, è spesso possibile trovarla a prezzi più competitivi grazie alle offerte presenti nella rete di concessionarie Fiat.

Sul fronte commerciale, il 2025 ha già segnato risultati importanti: secondo i dati Fenabrave, entro giugno erano state immatricolate 33.230 unità, confermando il ruolo dei Mobi come una delle citycar più apprezzate sul mercato brasiliano. Questo mix di efficienza, dimensioni compatte e aggiornamenti estetico-funzionali contribuisce a mantenerla competitiva in un segmento in cui il rapporto qualità-prezzo è decisivo per il successo.

Sono due le versioni di Fiat Mobi 2026: la Mobi Like parte da R$ 79.060 mentre la Mobi Trekking – da R$ 80.990. Sotto il cofano, entrambe le versioni della Fiat Mobi 2026 montano il motore Firefly da 1,0 litri con 71/75 CV (benzina/etanolo) e 98/105 Nm (g/e) di coppia. Il motore, che in precedenza equipaggiava la Mobi tra il 2016 e il 2020, ha sostituito il vecchio Fire da 1,0 litri con 74 CV, non conforme alle nuove normative sulle emissioni Proconve L8, entrate in vigore nel 2025. Il cambio è sempre un manuale a 5 marce.

Per quanto riguarda i consumi di Fiat Mobi 2026, la versione Like 1.0 con cambio manuale registra in città 14,0 km/l a benzina e 9,8 km/l a etanolo, mentre su strada raggiunge 15,1 km/l a benzina e 10,6 km/l a etanolo. Valori identici per l’allestimento Trekking 1.0 MT.

Sul fronte dotazioni, la Mobi Like offre di serie ABS, EBD, Hill Holder, ESC, ASR, due airbag, aria condizionata, sterzo elettrico, DRL, alzacristalli e serrature elettriche, oltre a un pacchetto Essential con fendinebbia e altre praticità. La Trekking aggiunge un look più grintoso con barre sul tetto, dettagli estetici dedicati, volante multifunzione e sistema multimediale da 7” con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Con il Top Pack si arricchisce ulteriormente di cerchi in lega, sensori di parcheggio e specchietti elettrici.