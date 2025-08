Nuova Fiat Punto: tutto quello che sappiamo su design, motori, prezzi e possibile debutto ad agosto 2025

Nuova Fiat Punto è un modello di cui si parla spesso e volentieri e da tanto tempo. Fin dalla sua uscita di scena nel 2018 si sono riconcorse le voci sul possibile ritorno sul mercato di una nuova generazione. Lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois ha ammesso che inizialmente il suo ritorno era previsto ma che poi lui stesso non convinto del progetto ha deciso di stopparlo preferendo il lancio di modelli completamente diversi. Nonostante siano passati molti anni dal suo addio, le voci sul suo ritorno continuano a susseguirsi anche ad agosto 2025. Si dice infatti che con l’avvento del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa alcune cose possano cambiare nei piani di Fiat e tra queste ci sarebbe proprio il possibile ritorno di questo mitico modello. Ovviamente si tratta solo di voci e non sappiamo cosa ci sia di vero dietro.

Ecco come sarà la nuova Fiat Punto in caso di ritorno sul mercato nei prossimi anni

Ad ogni modo se una nuova Fiat Punto si dovesse fare, esteticamente parlando l’auto utilizzerebbe la piattaforma smart car di Stellantis con uno stile simile a quello della Grande Panda che rappresenterà una sorta di punto di riferimento estetico per tutta la futura produzione della casa torinese. L’auto potrebbe avere una lunghezza di poco superiore ai 4 metri ed uno stile da pura berlina hatchback andando ad affiancarsi ad auto quali Opel Corsa e Peugeot 208.

Per quanto riguarda la gamma di motori ci sarebbero naturalmente una o più versioni completamente elettriche ma non mancherebbero nemmeno le ibride e forse anche una con motore a benzina e cambio manuale sulla falsariga di quanto avverrà con Fiat Grande Panda entro fine anno. Lo stesso CEO di Fiat Francois non ha escluso il ritorno di questa auto qualora le condizioni del mercato cambiassero e ci fosse la convenienza nel lanciare un modello con tali caratteristiche.

Ovviamente i prezzi sarebbero in linea con quelli della concorrenza e permetterebbero a Fiat di conquistare nuove quote di mercato in un segmento che in Europa continua ad avere molto risalto nonostante l’avanzata di SUV e crossover. A proposito di nuova Fiat Punto qui vi mostriamo un render di qualche tempo fa realizzato da GearheadeGarage3 su Instagram.