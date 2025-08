Ram Rampage 2026: il pick-up introduce nuove funzionalità diventando ancora più interessante

Fin dal suo lancio, il pickup Ram Rampage ha offerto ai brasiliani tutta la potenza senza pari di un Ram. Il primo pick-up del marchio prodotto e sviluppato al di fuori del Nord America incarna i pilastri di forza, capacità, lusso e tecnologia in ogni versione e, con questa formula, ha conquistato pubblico e critica. Di recente, Rampage ha superato la soglia delle 45 mila unità vendute dal suo lancio e ha già vinto 25 premi dalla stampa specializzata, tra cui il più recente, quello per il Miglior Rivenditore, organizzato da Quatro Rodas e Mobiauto, oltre ai trofei assegnati da UOL Carros e Mobilidade Estadão, tra gli altri.

Ram Rampage 2026, un successo di pubblico e critica fin dal suo lancio, è stato migliorato in tutte le versioni

Per mantenere il suo successo, Ram Rampage 2026 introduce nuove funzionalità per la gamma 2026 che la rendono ancora più competitiva. La prima di queste novità debutta su Rebel, Laramie con pacchetto Night Edition e R/T. Queste versioni ora sono dotate di una finitura oscurata per i fanali posteriori, così come sui pickup Laramie Night Edition 1500, 2500 e 3500 di importazione.

Inoltre, la R/T riceve una nuova messa a punto delle sospensioni per renderla ancora più confortevole senza perdere il suo caratteristico feeling sportivo, e i suoi pneumatici Pirelli 235/55 R19 ora sono dotati della tecnologia Seal Insid, che consente al veicolo di continuare a rotolare in caso di forature fino a 5 mm, grazie a un sigillante interno che previene la perdita di pressione dell’aria, prevenendo fino all’85% delle forature. La Big Horn, che già disponeva di una lista completa di dotazioni di serie, ora è dotata di sensori di parcheggio anteriori di serie per una maggiore comodità in manovra.

“La Rampage è nata con caratteristiche che hanno conquistato i brasiliani fin dal suo lancio e ne hanno decretato il successo. Tuttavia, lavoriamo costantemente per rimanere in linea con le esigenze e le preferenze dei nostri clienti, ed è per questo che stiamo introducendo nuove funzionalità che rafforzano ulteriormente l’impareggiabile potenza della Rampage”, afferma Juliano Machado, vicepresidente di Ram per il Sud America.

La gamma di Ram Rampage 2026 mantiene due opzioni di motore: un Turbodiesel da 2,2 litri con 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia, o il Turbo benzina Hurricane 4 da 2,0 litri con 272 CV e 400 Nm (40,8 kgfm) di coppia, tutti abbinati a un cambio automatico a nove rapporti. Per quanto riguarda le capacità off-road, un segno distintivo dei pickup Ram, la Rampage 2026 continua a offrire un sistema di trazione integrale con distribuzione automatica della potenza tra gli assali e una modalità a marce ridotte, nonché il controllo automatico della velocità in discesa (HDC).

In termini di sicurezza, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2, che includono tecnologie come il cruise control adattivo con Stop & Go e il sistema di avviso di abbandono della corsia con assistente attivo e centralizzazione, introdotti di serie nella gamma 2025 per le versioni Rebel, Laramie e R/T, restano disponibili nella gamma Rampage 2026, che arriverà nelle concessionarie ad agosto.