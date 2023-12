Jeep Compass 2024: si aprono gli ordini della versione aggiornata

La nuova Jeep Compass 2024 rappresenta un salto qualitativo in termini di prestazioni, design e sostenibilità. Prodotto in quattro località chiave – Melfi, Ranjangaon (India), Pernambuco (Brasile) e Toluca (Messico) – questo modello è disponibile in oltre 100 paesi, testimoniando la sua popolarità globale.

Eric Laforge, capo di Jeep Europa, ha sottolineato l’avanzamento tecnologico della nuova Compass. Disponibile nelle versioni 4xe ed e-Hybrid, si distingue per le sue capacità fuoristradistiche e una guida confortevole, ancorata alla sostenibilità ambientale.

Jeep Compass 2024: arriva in Italia la nuova versione del popolare SUV

Le sue oltre 80 caratteristiche di sicurezza, come il rilevamento stanchezza del conducente e il Forward Collision Warning, sono un salto evolutivo notevole. L’introduzione del quadro strumenti digitale TFT da 10.25 pollici e del display touch da 10.1 pollici per il sistema di infotainment Uconnect 5, arricchisce ulteriormente l’esperienza di guida.

La Compass 2024 offre quattro allestimenti principali: Altitude, Summit, Overland e Trailhawk. Ogni versione presenta peculiarità distintive:

Altitude: design esterno elegante con cerchi in lega da 18” e fari LED, interni focalizzati sul comfort con sedili in tessuto e vinile e funzionalità avanzate come l’Adaptive Cruise Control.

Summit: caratteristiche estetiche raffinate con cerchi da 19”, interni in pelle, sedili ventilati e sistemi di sicurezza all’avanguardia.

Overland: orientato alle prestazioni, con cerchi in lega neri da 17” e design interno minimalista ed efficiente.

Trailhawk: progettato per l’avventura fuoristrada, offre caratteristiche uniche come pneumatici M+S, una decalcomania sul cofano e interni in pelle di alta qualità.

In aggiunta, tre pack personalizzati – Safety, Premium e Winter – offrono ulteriori opzioni di personalizzazione mentre la palette colori esterna e interna promette una scelta diversificata.

Due motorizzazioni tra cui scegliere

La Jeep Compass 2024 è disponibile con due motori ibridi: e-Hybrid e 4xe. Il primo offre un’esperienza di guida ibrida efficiente e versatile mentre il secondo, quello ibrido plug-in, combina potenza e sostenibilità, con un’autonomia fino a 53 km in modalità 100% elettrica.

La leggendaria potenzialità off-road di Jeep viene elevata dal sistema 4xe, con il sistema Selec-Terrain che offre diverse modalità di guida. I pacchetti Connect One e Connect Plus semplificano la scelta dei servizi connessi, rendendo più agevole la gestione del veicolo e il monitoraggio della manutenzione.