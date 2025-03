Targa Florio Classica 2025: il programma di massima dell’evento per auto storiche

Ancora mancano diversi mesi all’appello, ma la macchina organizzativa della Targa Florio Classica 2025 si è già messa in moto, per preparare al meglio le cose. Il noto evento porterà in Sicilia un ricco assortimento di auto storiche, pronte a tuffarsi nella magia degli scenari ambientali dell’isola, spesso mozzafiato. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 15 al 19 ottobre.

Potranno partecipare a questo meeting di regolarità turistica le vetture prodotte fino al 1977, anno in cui si disputò l’ultima edizione della corsa ideata da don Vincenzo Florio. Insieme ad esse, lungo le strade dell’isola, sfileranno le auto della Targa Florio Legend (prodotte dal 1978 al 2000), quelle della Targa Florio Gran Turismo (GT stradali prodotte dal 2001) e quelle del Ferrari Tribute to Targa Florio (senza limiti di età). Si profila un lungo corteo, con mezzi per tutti i gusti.

Gli organizzatori dell’Automobile Club d’Italia hanno già divulgato, per sommi capi, il programma provvisorio del raduno, suscettibile di variazioni. Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre andranno in scena le verifiche tecniche e sportive, a Palermo. Il via ufficiale della prima tappa della Targa Florio Classica 2025 è previsto per venerdì 17 ottobre, con rientro nel capoluogo di regione, dopo un lungo percorso di taglio sensoriale.

L’indomani, sabato 18 ottobre, si entrerà nella fase clou, con l’immersione nelle atmosfere dei Circuiti delle Madonie, dove si confrontavano i grandi campioni e i bolidi dei marchi più blasonati, in occasione della mitica Targa Florio, cui l’evento turistico dell’ACI rende un omaggio di memoria. La cena di gala chiuderà l’appassionante esperienza, che saprà lasciare il segno nei protagonisti, specie in quelli di più alta cultura automobilistica.

Il giorno dopo, domenica 19 ottobre, sarà il turno dell’atto finale, con la cerimonia di premiazione. Qui verranno assegnati i trofei ai regolaristi che, a bordo delle loro auto storiche, hanno saputo affrontare al meglio il confronto coi pressostati della Targa Florio Classica. L’occasione sarà buona per fare un resoconto delle emozioni vissute e per darsi nuovi appuntamenti, in Sicilia o altrove, sotto le note della più sana passione a quattro ruote.