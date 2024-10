Ferrari Tribute to Targa Florio 2024: i modelli attesi sui circuiti delle Madonie

Il Ferrari Tribute to Targa Florio 2024 ha preso ufficialmente le mosse. Ieri la partenza dalla splendida cornice di piazza Verdi a Palermo, davanti al maestoso Teatro Massimo. Previste due tappe competitive, nella magica cornice della Sicilia occidentale. La prima, battezzata “Sulle strade delle Saline”, si svolgerà oggi, e toccherà Partinico, Alcamo, Salaparuta, Cretto di Burri, Santa Ninfa, Partanna, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Marsala, le Cantine Florio, Trapani, Castellammare del Golfo, Alcamo Marina, Balestrate, Palermo.

In pratica lo stesso percorso delle auto storiche partecipanti alla Targa Florio Classica 2024. Questa sovrapposizione si ripeterà nella giornata di domani, sabato 12 ottobre, quando andrà in scena la seconda tappa, dedicata ai “Circuiti delle Madonie“. Superfluo dire che qui si toccheranno le vette emotive, anche se si tratta di una “semplice” gara di regolarità. Stiamo parlando di luoghi dove si sono scritte pagine indimenticabili di automobilismo da corsa, fissate per sempre nell’antologia del motorsport.

Tante le vittorie conseguite dalla casa del “cavallino rampante” nello scenario madonita. La più importante, sul piano emotivo e culturale, giunse col “Preside Volante” Nino Vaccarella, su 275 P2, nell’edizione del 1965. Fu quella una gara memorabile, con l’idolo di casa stretto nell’abbraccio di oltre 800 mila spettatori, in giubilo per il suo trionfo conseguito alle tribune di Floripoli.

Proprio qui gli equipaggi protagonisti della Ferrari Tribute to Targa Florio 2024 potranno vivere un tuffo autentico nella storia più nobile delle corse. Chi non ha comprato una “rossa” solo per status, non potrà fare a meno di immortalare la sua presenza in questo luogo oggi trascurato ma magico, dove ogni pianta e ogni angolo profuma di tradizione agonistica del più alto livello. Anche il passaggio da Cerda, Collesano, Campofelice di Roccella scriverà vibrazioni emotive della miglior specie. Non meno coinvolgente il passaggio da Polizzi Generosa, Castelbuono e Isnello, località che inebriano il cuore con abbuffate di bellezza paesaggistica e storica.

Questi i modelli del “cavallino rampante” al via, che compongono il vivace corteo: Roma Spider, Roma, 812 Competizione, 812 Competizione A, 296 GTB, 296 GTS, SF90 Stradale, SF90 Spider, F8 Tributo, F8 Spider, 812 GTS, 488 Pista, 488 Pista Spider, Portofino, 488 Spider, 488 GTB, GTC4 Lusso, F12tdf, 458 Speciale A, 458 Spider, California T, 458 Italia, 599 GTB Fiorano, Challenge Stradale, 360 Modena.