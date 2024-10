Targa Florio Classica 2024: resoconto dell’evento per auto storiche

La Targa Florio Classica 2024, che ha riunito in Sicilia un grande assortimento di auto storiche, nel segno della regolarità turistica, si è chiusa col successo di Francesco e Giuseppe Di Pietra, su Fiat 508C. Dietro di loro sono giunti Giovanni Moceri e Valeria Dicembre (Lancia Aprilia), seguiti da Angelo Accardo e Filippo Becchina (Fiat 508C). Un podio italiano, in tutte le dimensioni, con uomini e macchine del Belpaese.

La cosa non era così scontata, perché al via c’erano altri specialisti delle sfide di precisione, giunti da varie parti del mondo, col desiderio di mettersi in luce fra i pressostati. Nessuno, però, ha perso veramente, a prescindere dall’esito della sfida di regolarità: tutti, infatti, si sono goduti un tuffo nello nello splendore di un’isola meravigliosa, baciata da un magnifico Sole in tutte le giornate del raduno.

Ricco il campionario dei marchi prestigiosi rappresentati alla Targa Florio Classica 2024: Mercedes-Benz, Bugatti, Aston Martin, Porsche, Jaguar, Alfa Romeo e compagnia bella. Non sono mancate, ovviamente le Ferrari, col Tribute to Targa Florio, riservato alle “rosse” nate dopo il 1991. Questo appuntamento ha affiancato l’evento principale, riservato alle auto storiche.

Foto ACI Sport

Dopo la tappe nel trapanese, il nutrito corteo di vetture ha fatto tappa sulle Madonie, per respirare gli odori, i paesaggi, i colori e alcuni luoghi della corsa lanciata nel 1906 da don Vincenzo Florio. Gli equipaggi hanno molto apprezzato questa immersione. A chiudere le danze ci ha pensato la cerimonia di premiazione al Marina Yachting del capoluogo di regione siciliano, da cui la sfilata aveva preso le mosse, davanti all’opulento Teatro Massimo.

La Targa Florio Classica 2024 è stata organizzata dall’Automobile Club d’Italia e da AC Palermo. Fra i protagonisti della manifestazione siciliana, anche l’ex pilota di Formula 1 Karl Wendlinger, su una meravigliosa Mercedes Benz 300 SL ad “ali di gabbiano” del 1955. Molto apprezzata l’esposizione, davanti al Museo della Targa Florio di Collesano, dell’esclusiva Targa Florio 2 – liter, biposto della “stella” che vinse sulle Madonie nel 1924, con Christian Werner al volante, davanti all’Alfa Romeo di Giulio Masetti. Sono passati 100 anni da quella vittoria. L’auto protagonista dell’impresa è stata riportata, in tempi recenti, allo splendore delle origini, con le mani degli specialisti del reparto Classiche di Mercedes-Benz.