Nuova Alfa Romeo Stelvio: possibili ritardi per un problema al software?

Da Cassino arrivano voci su un possibile ritardo nel lancio sul mercato della nuova Alfa Romeo Stelvio. Secondo quanto riporta il sito Alessioporcu.it ci sarebbe qualche problema nello sviluppo del SUV di seconda generazione a causa di problemi al software del veicolo. Secondo quanto racconta il sito in un articolo pubblicato nella giornata di ieri, il software che dovrebbe gestire l’energia e calibrare la potenza del motore e garantire che la batteria funzioni a dovere non va come gli ingegneri del Biscione avrebbero sperato e questo si traduce in performance inferiori a quelle ipotizzate. Se la notizia fosse confermata ciò significherebbe un ritardo nel lancio del modello.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ci sarebbe qualche piccola problema che potrebbe tardare il lancio

Originariamente la nuova Alfa Romeo Stelvio sarebbe dovuta essere lanciata in primavera. Di recente però si parlava di giugno come mese più probabile di debutto. Con il 24 giugno come data perfetta, dato che si festeggiano i 115 anni di Alfa Romeo. Anche in questo caso però non si tratta di date ufficiali ma solo di ipotesi dato che il nuovo CEO Santo Ficili per il momento non si è sbilanciato. Dunque il motivo di tutto questo mistero potrebbe essere proprio questo problema al software attualmente in fase di risoluzione che potrebbe però causare dei ritardi. Ovviamente non possiamo essere certi che tali voci siano veritiere nel corso dei prossimi mesi avremo le idee più chiare.

Per il momento l’unica certezza in attesa dell’arrivo della nuova Alfa Romeo Stelvio è che le attuali Giulia e Stelvio a fine maggio smetteranno di prendere ordini per le versioni a benzina e dunque rimarrà disponibile solo il diesel. Questo in attesa dell’arrivo delle nuove generazioni previste nel 2025 e nel 2026.

Entrambe le auto saranno prodotte sempre a Cassino su piattaforma STLA Large. Sempre il sito AlessioPorcu.it riporta che a questo punto pare improbabile che la produzione del modello possa iniziare nel 2025 ma che si dovrà aspettare il 2026. Le ipotesi peggiori parlano di un ritardo di circa 1 anno che sposterebbe il debutto del SUV nel 2026 e quello della nuova Giulia nel 2027. Ma ci auguriamo vivamente che le cose non stiano davvero così.