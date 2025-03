Nuova Alfa Romeo Giulia: con il nuovo design potrà finalmente impensierire le rivali di Audi, BMW e Mercedes

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità previste per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. A proposito di questo modello sappiamo che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno forse in primavera se non ci saranno ritardi. La sua produzione su piattaforma STLA Large avverrà presso lo stabilimento di Cassino a partire dal prossimo anno. Sta facendo molto discutere la notizia trapelata nelle scorse settimane secondo cui la seconda generazione di Giulia avrà uno stile di carrozzeria molto diverso dal modello attuale ispirandosi maggiormente ad un crossover.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà un’auto più globale per piacere ovunque

Ovviamente ci saranno delle differenze rispetto alla nuova Alfa Romeo Stelvio che sarà un vero e proprio SUV ma sicuramente la nuova Alfa Romeo Giulia avrà un’impostazione assai differente rispetto a quella da classica sedan del modello attuale. Sebbene ciò stia sollevando qualche perplessità tra gli alfisti più sfegatati che temono si possa così perdere la vera essenza del modello, gli analisti e gli esperti di auto ritengono che questa possa essere una mossa sensata da parte di Alfa Romeo che ha intenzione di affermarsi nel prossimo decennio come il vero brand premium globale di Stellantis.

Di conseguenza questo cambio di carrozzeria per la nuova Alfa Romeo Giulia sarebbe giustificato con il voler dare al modello un’impronta più marcatamente da vettura globale che possa realmente impensierire le dirette concorrenti di Audi, BMW e Mercedes e non solo nel segmento premium del mercato auto di tutti i principali mercati del mondo.

Dunque con la nuova Alfa Romeo Giulia per il Biscione sarà fondamentale non sbagliare nulla. Ricordiamo che la vettura avrà anche versioni termiche. Pare certa una ibrida plug-in anche se non ci sono ancora sicurezze su quale motore termico sarà scelto. Non è da escludere che alla fin fine se ci sarà un ripensamento sulle auto elettriche, visto il forte rallentamento delle vendite, non possa trovare spazio nella gamma della vettura anche qualche altra motorizzazione termica. Questo lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi quando inizieremo ad avere le idee più chiare su questo atteso modello che comunque vada è destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma del Biscione divenendo uno dei simboli del brand in tutto il mondo.