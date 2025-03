Fiat Grande Panda: in arrivo il nuovo allestimento Business

Fiat Grande Panda, presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio, dallo scorso 28 gennaio è ordinabile anche in Italia sia in versione elettrica che ibrida. A proposito di questa vettura oggi vi segnaliamo che al pari della cugina francese Citroen C3 è in arrivo un nuovo allestimento. Si tratta dell’allestimento Business. Questa versione è pensata specificatamente per aziende e liberi professionisti. Al momento la notizia non è ancora ufficiale anche se secondo indiscrezioni la versione si trova già nel configuratore dei concessionari.

In arrivo sul mercato Fiat Grande Panda Business

A differenza della Citroen C3 per la quale è prevista solo ed esclusivamente per la versione con motore a benzina, nella Fiat Grande Panda l’allestimento Business è previsto per la versione Mild Hybrid. Questa nuova versione nella gamma del nuovo modello si collocherà tra gli allestimenti Icon e La Prima. I prezzi partiranno da 21.650 euro. E’ assai probabile inoltre che possa essere prevista qualche agevolazione per imprese e professionisti. Su questo e altro avremo le idee più chiare non appena questa versione della vettura sarà ufficialmente annunciata da Fiat. Ricordiamo che al momento l’auto può essere ordinata solo in versione ibrida ed elettrica. Infatti a differenza della C3 non è al momento prevista una versione con motore a benzina.

Da segnalare inoltre che la versione ibrida di Fiat Grande Panda pare stia andando davvero molto bene in Europa come numero di ordini. Questi stanno andando oltre le più rosee aspettative. Tra l’altro l’auto non è ancora arrivata in concessionaria con il primo porte aperte che deve ancora essere confermato ufficialmente da Fiat ma che secondo voci insistenti potrebbe avvenire o l’ultimo week end di Marzo o nel primo di aprile. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di Fiat Grande Panda nel corso dei prossimi giorni e quando il nuovo allestimento sarà annunciato ufficialmente.