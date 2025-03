La nuova Citroën C3 è stata eletta “Auto dell’anno 2025” in Portogallo dai diciotto giornalisti specializzati nel settore automobilistico e dai rispettivi organi di informazione che compongono la giuria del Seguro Directo Auto dell’anno/Trofeo Volante de Cristal 2025. Oltre ad aggiudicarsi il premio più prestigioso assegnato a un’auto nel Paese, la nuova Citroën ë-C3 Max 100% elettrica ha completato una serata di successi aggiudicandosi anche il premio “City Car of the Year”.

Nell’edizione 2025 del Seguro Directo Car of the Year/Volante de Cristal Trophy 2025 trionfo per Citroën C3

L’edizione 2025 del Seguro Directo Car of the Year/Volante de Cristal Trophy 2025 è stata la più competitiva di sempre, con un totale di 72 iscritti con vetture divise in otto classi diverse, con modelli e versioni differenti, di cui 43 candidate al titolo di “Car of the Year 2025”. La Citroën C3 è stato il modello più votato per motivi quali il design moderno, la versatilità d’uso, la qualità costruttiva, la gamma completa e il prezzo competitivo. La nuova C3 ha prevalso su una rosa di finalisti che comprendeva i seguenti modelli: BYD Sealion 7, Cupra Terramar, Dacia Duster, Kia EV3, Peugeot 3008 e Renault 5 E-Tech.

Nuno Coutinho, Direttore di Citroën in Portogallo e Spagna, ha dichiarato: “A nome di tutti coloro che compongono i team Citroën e Stellantis in Portogallo, vorrei ringraziare la nostra nuova C3 per questo importante premio. Questo doppio successo della nuova Citroën C3 e ë-C3 nel premio “Auto dell’anno 2025″ è per noi motivo di grande orgoglio. Il modello più popolare di Citroën ha dimostrato di essere una storia di successo in Portogallo fin dall’inizio. È un’auto rivoluzionaria: non solo è il veicolo elettrico più conveniente prodotto in Europa, ma offre anche un’ampia gamma di opzioni multi-energia, è facile da usare e versatile, ha uno stile accattivante, un equipaggiamento adeguato e offre un’esperienza di bordo molto confortevole. Vorrei ringraziare i giudici per questi premi, che attestano la capacità di Citroën di soddisfare le attuali aspettative degli automobilisti”.

Il lancio delle nuove ë-C3 e C3 ha segnato l’inizio di una nuova fase per Citroën. Il marchio si reinventa e presenta la nuova ë-C3 per raccogliere la sfida di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, con la prima berlina 100% elettrica del segmento B , progettata e costruita in Europa per i clienti che desiderano godere dei vantaggi della mobilità a zero emissioni a un prezzo accessibile, senza rinunciare al comfort e alla qualità.

A completamento della versione puramente elettrica, Citroën propone una gamma multi-energia nella C3, dotata di un efficiente motore benzina 1.2 Turbo, e nella C3 Hybrid 100, che propone un secondo livello di elettrificazione, con tecnologia Hybrid 48 V, in grado di effettuare fino al 50% dei tragitti urbani in modalità elettrica, senza necessità di ricarica. Arrivate presso le concessionarie Citroën a ottobre, le nuove Citroën C3 e ë-C3 hanno già conquistato quasi 5.000 clienti in Portogallo.