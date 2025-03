Jeep è sponsor dei Rocky Mountain Games 2025

Jeep, marchio riconosciuto in tutto il mondo per la sua robustezza e il suo spirito avventuroso, è sponsor ufficiale dei Rocky Mountain Games 2025, evento sportivo che riunisce atleti e appassionati di vari sport all’aria aperta. Quest’anno l’evento avrà tre edizioni nelle città di Atibaia-SP (15 e 16 marzo), Juquitiba-SP (14 giugno) e Campos do Jordão-SP (25 e 26 ottobre).

I partecipanti all’evento potranno vedere da vicino le capacità off-road dei modelli Jeep

Nella tappa del 2025, oltre alle tradizionali sfide di corsa e mountain bike, i partecipanti all’evento potranno ammirare da vicino i veicoli Jeep 4×4. Sul posto sarà allestita una pista di prova, in modo che i partecipanti possano sperimentare sui sentieri tutte le capacità off-road della Compass e del Commander. “Questo evento unisce l’amore per la natura e la ricerca incessante delle sfide, principi che sono anche nel DNA di Jeep. Siamo entusiasti di far parte di questo incredibile evento nel 2025 e di supportare atleti e avventurieri in questo viaggio”, commenta Hugo Domingues, Vice President del marchio Jeep in Sud America.

La prima edizione dell’evento si svolgerà nei giorni 15 e 16 marzo presso la pista di atterraggio del volo libero di Atibaia, con inizio alle ore 7 del mattino. L’accesso all’arena sarà completamente gratuito per tutti i visitatori, offrendo un’opportunità unica di assistere alle diverse attività previste nel programma. Tuttavia, per poter partecipare attivamente agli eventi organizzati durante le due giornate, sarà obbligatorio effettuare una registrazione preventiva. Questo permetterà di gestire al meglio l’affluenza e garantire un’esperienza piacevole e sicura per tutti i partecipanti.