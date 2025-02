Jeep Commander: al debutto il nuovo motore 2.2 Turbodiesel

Jeep Commander, punto di riferimento tra i grandi SUV in Brasile, arriva con ancora più prestazioni ed efficienza nella gamma 2025. Il nuovo motore 2.2 Turbodiesel, che equipaggia la versione Overland, rende il modello più agile e robusto, garantendo maggiori prestazioni soprattutto sui terreni più impegnativi, come autostrade e condizioni off-road, che sono nel DNA di Jeep.

Il nuovo motore 2.2 Turbodiesel, che equipaggia la versione Overland, rende Jeep Commander più agile e robusta

Con il motore precedente, il modello erogava 170 CV di potenza, 380 Nm di coppia e passava da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi. Con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel la potenza raggiunge i 200 CV, la coppia 450 Nm e lo 0-100 km/h avviene in 9,7 secondi, con un miglioramento di 2 secondi grazie a un eccellente rapporto peso/potenza che conferisce ancora più equilibrio al modello. Parlando di recuperi, spiccano le prestazioni, che si traducono in sorpassi più sicuri, considerando che i 60-100 km/h e gli 80-120 km/h vengono effettuati rispettivamente in 6,2 e 7,8 secondi. Inoltre, il nuovo Commander Overland 2.2 diesel ha anche un’autonomia migliorata rispetto alla versione precedente.

Sviluppato a livello globale e preparato specificamente per le esigenze del Sud America, il motore 2.2 Turbodiesel coniuga il meglio della tecnologia, con testata in alluminio e doppio comando valvole, collettore di aspirazione variabile, iniezione diesel ad alta pressione (2.000 bar), turbocompressore a geometria variabile e wastegate elettrica, intercooler aria-acqua e doppio circuito di raffreddamento motore. L’impianto di scarico è dotato di un doppio sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) e di post-trattamento con un iniettore di urea raffreddato a liquido, controllato da un’unica centralina elettronica, un cambiamento possibile solo grazie all’adozione di processori più rapidi ed efficienti.

“La Jeep Commander è stata un successo fin dal suo lancio ed è stata riconosciuta per il suo elevato livello di tecnologia, prestazioni e raffinatezza, posizionandosi al top della gamma dei nostri prodotti fabbricati in Brasile. “Con l’arrivo del motore 2.2 Turbodiesel, il Commander offrirà ancora più potenza e prestazioni, rafforzando la sua posizione sul mercato come uno dei SUV più completi, pronto ad affrontare qualsiasi tipo di terreno, senza rinunciare al comfort e alla raffinatezza che sono i marchi di fabbrica Jeep”, afferma Hugo Domingues, Vice President del marchio Jeep per il Sud America.

La Jeep più grande e sofisticata mai sviluppata e prodotta in Brasile, la Commander, prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Goiana (PE), è sinonimo di eleganza e comfort, soprattutto se si considerano i sette posti che il modello offre. I passeggeri della Jeep Commander potranno sicuramente godere di tutto il comfort e la sicurezza di un modello pensato per sette occupanti e che si distingue rispetto a quanto offerto nella sua categoria. Inoltre, la terza fila del Commander, una volta abbassata, crea un pavimento completamente piatto con una capacità di carico di 661 litri, ovvero tutto lo spazio necessario per trasportare tutte le belle storie e avventure che questo modello può regalare.

In questa nuova versione il modello è dotato anche di cerchi da 19” con un nuovo design, che rendono la vettura più sportiva. Gli pneumatici sono dotati della tecnologia Seal Inside, per garantire ai passeggeri una tranquillità ancora maggiore. È caratterizzato dalle tradizionali e suggestive sette feritoie che, insieme ai fari anteriori unificati, creano una firma unica, rafforzando l’ampiezza e la grandiosità della personalità della Commander.

Nel mercato brasiliano, rispetto ai suoi diretti concorrenti, il modello è l’unico veicolo diesel a sette posti dotato di tecnologia di guida autonoma ADAS di livello 2, che garantisce una maggiore sicurezza per gli occupanti della vettura. Dispone di avviso di collisione con frenata automatica, rilevamento dell’angolo cieco e del traffico trasversale, avviso di cambio corsia, frenata di emergenza per pedoni, ciclisti o motociclisti, rilevatore di stanchezza del conducente, riconoscimento dei limiti di velocità, commutazione automatica dei fari e assistenza al parcheggio.

Punto di riferimento in termini di raffinatezza, il modello dispone di schermi da oltre 20”, 10,25” sul cruscotto e 10,1” sul centro multimediale, suono Premium certificato Harman Kardon, che offre ai clienti un livello di equipaggiamento superiore in tutte le versioni, tetto panoramico apribile e sedili in pelle scamosciata. Dispone inoltre di fari full LED, che garantiscono maggiore sicurezza, e di indicatori di direzione dinamici, altro trend premium, che fungono da ulteriore elemento di eleganza al set ottico, fanali posteriori a LED dal design esclusivo e finitura cromata satinata con quattro riflettori inferiori, uno con funzione di indicatore di direzione e gli altri tre con luci di posizione e freno.



Con interni raffinati, il modello si distingue non solo per le finiture, ma anche per l’estrema versatilità dello spazio interno. L’abitacolo del Commander può ospitare comodamente sette occupanti oppure, nella configurazione a cinque posti, offre un bagagliaio da 661 litri. E per chi desidera ancora più spazio, con tutti i sedili posteriori abbattuti si ha a disposizione la ragguardevole capacità di carico di 1.760 litri.

Jeep Commander è dotato inoltre di trazione 4×4 a gamma ridotta, cambio automatico a 9 velocità, selettore del terreno con tre modalità (Sabbia/Fango, Neve e Auto) e HDC (Hill Descent Control), che assiste il conducente nelle discese ripide nei percorsi fuoristrada. Inoltre, ha un’altezza minima da terra di 21,2 cm, un angolo di entrata di 26° e un angolo di uscita di 24°. Il modello ha una garanzia di 5 anni e assistenza 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. In questo modo Jeep rafforza il suo impegno nel fornire un’assistenza completa ai clienti.