Jeep Compass 2025: nuova ipotesi di design sulla base degli ultimi teaser

Come vi abbiamo scritto questa mattina, Stellantis nelle scorse ore ha confermato che la presentazione globale della nuova Jeep Compass 2025 avverrà in Europa confermando la sua produzione a Melfi a differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi con lo stabilimento Brampton in Canada che ha visto congelare per il momento la produzione del nuovo SUV. Oltre a dare queste notizie Stellantis ha pure mostrato nuovi teaser relativi al design di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se.

Ecco come potrebbe apparire di profilo la nuova Jeep Compass 2025

Sulla base di questi teaser il sito Carscoops ha deciso di pubblicare un nuovo render che ipotizza quello che potrebbe essere il profilo della nuova Jeep Compass 2025. Il SUV manterrà la sua iconica griglia a sette feritoie, abbinata a un set di fari più squadrati, un omaggio alla Jeep Recon, anche se questi fari sono un po’ più sottili qui. I fanali posteriori aggiornati presenteranno una grafica LED nitida che segue i contorni delle spalle posteriori. La nuova Jeep Compass 2025 si baserà sull’architettura STLA Medium di Stellantis, che condivide con diversi altri modelli, tra cui Peugeot 3008/5008, Opel Grandland, DS 7 e la prossima Citroen C5 Aircross. La Compass offrirà una varietà di opzioni di propulsione, tra cui versioni ibride, ibride plug-in e completamente elettriche, con trazione integrale disponibile su alcuni allestimenti.

Stellantis ha promesso che la nuova Jeep Compass 2025 offrirà “capacità Jeep accessibili, prestazioni leader nel settore e tecnologia all’avanguardia”. Come per gli altri SUV della famiglia Stellantis, ci aspettiamo di vedere le ultime innovazioni in termini di connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) integrati nel loro set di componenti.

A differenza di alcuni dei modelli più convenzionali, la Compass probabilmente abbraccerà le sue radici avventurose, presentando interni con tocchi audaci, simili a quelli della più piccola Jeep Avenger. Mentre il lancio in Europa è programmato per la seconda metà del 2025, i dettagli sul momento esatto del debutto della Compass in Nord America rimangono incerti. Ci sono voci che suggeriscono che Stellantis potrebbe riconsiderare il lancio della versione elettrica negli Stati Uniti e in Canada, il che potrebbe ritardare l’uscita fino a un anno. Con l’avvicinarsi del debutto primaverile, sicuramente emergeranno ulteriori dettagli sulla nuova Jeep Compass. Nel frattempo, sembra che il Nord America dovrà attendere ancora un po’.