Citroën ë-C3 è il modello elettrico più venduto in Italia

Il successo della Nuova Citroën C3 continua senza sosta, consolidando il suo ruolo di modello audace e innovativo con cui Citroën si impegna a rendere la mobilità sempre più accessibile, inclusiva e democratica, anche nel settore elettrico. Secondo i dati elaborati da Dataforce, la Nuova Citroën ë-C3 si è affermata come il veicolo elettrico più venduto in Italia nel mese, conquistando una quota di mercato dell’8,96%, superando nettamente i modelli concorrenti, molti dei quali appartenenti a marchi prestigiosi.

Questo risultato ha spinto la quota di mercato di Citroën nel comparto BEV al 9,6%, confermando il marchio al secondo posto per il secondo mese consecutivo e rafforzando ulteriormente la sua strategia orientata verso una mobilità sostenibile e accessibile. Parallelamente, la Nuova Citroën C3 ha ottenuto una performance eccezionale, diventando il terzo modello più venduto in assoluto in Italia e il veicolo a benzina più richiesto, un chiaro segno dell’apprezzamento del pubblico per un modello che incarna versatilità, comfort e innovazione.

La Citroën C3 continua a essere un punto di riferimento importante nella transizione energetica, rispondendo efficacemente alle esigenze di una clientela diversificata. Con la sua versione completamente elettrica, Citroën ë-C3, il modello domina il mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV), mentre la versione a benzina mantiene il primato come vettura a benzina più venduta in Italia. Inoltre, con l’imminente lancio della versione ibrida, Citroën ha già raggiunto un importante successo con questo modello iconico.

Dal suo debutto nel 2002, la C3 ha venduto oltre 5,6 milioni di unità, consolidandosi come uno dei modelli più apprezzati della storia del marchio. Ogni generazione della C3 ha portato innovazione, mantenendo però inalterate le caratteristiche che hanno contribuito al suo successo: un design distintivo e audace, un comfort di bordo notevole, dotazioni pratiche e un posizionamento competitivo sul mercato.

La nuova C3 non fa eccezione, introducendo significative novità nel segmento B e proseguendo sulla strada dell’innovazione. Più moderna e intelligente, la nuova versione si rivolge a un ampio pubblico grazie alla sua accessibilità e alle diverse opzioni energetiche, rispondendo alle diverse esigenze dei clienti. Ogni aspetto della nuova C3 è stato progettato per migliorare la semplicità e il benessere a bordo, confermando la sua competitività anche nella versione elettrica. La Citroën ë-C3, infatti, offre un comfort superiore e una serie di soluzioni di alta qualità tipiche di segmenti superiori. Con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, l’auto offre un’autonomia fino a 440 km in ciclo urbano. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della carica in appena 26 minuti, assicurando un’esperienza di guida comoda e senza compromessi.

La nuova formula finanziaria “Elettrico Facile” rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di Citroën, rendendo l’acquisto di un veicolo elettrico ancora più semplice, accessibile e conveniente. Con un anticipo di soli 11.950 euro, senza alcuna rata per i primi due anni e una rata finale di 11.950 euro (TAN fisso 0%; TAEG 0,13%), è possibile acquistare una nuova ë-C3 You 83 kW, già equipaggiata con una serie di dotazioni moderne, come i sensori di parcheggio posteriori, il Citroën Head-Up Display, le Sospensioni Citroën Advanced Comfort, e il sistema My Citroën Play con Smartphone Station. Inoltre, al termine dei 24 mesi, il cliente ha la possibilità di restituire il veicolo, offrendo una flessibilità senza precedenti.

I risultati commerciali di Citroën confermano il successo delle sue strategie, con una crescita della quota di mercato che a febbraio ha raggiunto il 4,7%, segnando un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2024 e portando il marchio al sesto posto nel ranking nazionale. Ancora più significativo è l’aumento nel segmento privati, con una quota che è salita al 5,4%, un aumento di 0,5 punti rispetto all’anno precedente, che ha permesso a Citroën di salire al quinto posto in Italia in questa categoria.

Un ulteriore segno di successo arriva dal Citroën AMI, che continua a dominare il mercato dei quadricicli, confermandosi il veicolo più venduto sia a febbraio che fino ad oggi nel 2025. Con il suo design distintivo, le dimensioni compatte e i costi contenuti, AMI si conferma la scelta ideale per chi cerca un’alternativa elettrica innovativa e pratica per gli spostamenti urbani quotidiani. Grazie a questi risultati straordinari, Citroën continua a rafforzare la sua posizione di leader nel mercato automobilistico italiano, proseguendo con convinzione il suo impegno verso una mobilità sempre più sostenibile e orientata all’innovazione.