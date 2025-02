Citroen ë-C3 è stata premiata come “Best Value Electric Car” in UK

La nuova Citroen ë-C3 è stata nominata “Best Value Electric Car” ai DrivingElectric Awards 2025. Questo ultimo premio si aggiunge alle numerose vittorie della ë-C3, tra cui “Car of the Year” e “Affordable Electric Car of the Year” agli Auto Express New Car Awards 2024, nonché “Best Small Electric Car” ai CarBuyer Awards 2025.

Trionfo per Citroen ë-C3 ai DrivingElectric Awards 2025

La Citroen ë-C3 è stata anche finalista agli European Car of the Year Awards 2025. I DrivingElectric Awards premiano le migliori auto e furgoni elettrici nuovi sul mercato. I giudici di DrivingElectric hanno testato gli ultimi prodotti EV disponibili e quelli ancora da lanciare, selezionando prodotti che si sono distinti dalla massa e hanno stabilito nuovi standard sul mercato. I giudici hanno elogiato il prezzo accessibile di ë-C3 senza compromettere le specifiche, con livelli impressionanti di comfort, funzionalità e praticità.

Paul Barker, Editor, DrivingElectric, ha affermato: “La nuova Citroen ë-C3 non è rivoluzionaria; è solo un’auto elettrica rinfrescante, semplice e ben equipaggiata che non vi costerà una fortuna. Cosa c’è che non va?”

La nuova Citroen ë-C3 offre il massimo comfort della categoria, un’esperienza elettrica facile, livelli eccezionali di equipaggiamento utile e un ottimo rapporto qualità-prezzo. La nuova ë-C3 è la prima berlina compatta completamente elettrica progettata e costruita in Europa, pensata per i clienti che desiderano il vantaggio della mobilità a zero emissioni a un prezzo accessibile. Con un motore elettrico da 83 kW (113 CV), cambio automatico e un’autonomia fino a 320 km (WLTP), la ë-C3 è perfetta per gli ambienti urbani e suburbani. Con prezzi a partire da £ 21.990, la ë-C3 è uno dei modi più convenienti per i clienti di passare all’elettrico.

La nuova Citroen ë-C3 beneficia del programma Citroën Advanced Comfort, che comprende sedili Advanced Comfort e sospensioni Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi brevettati, per offrire il massimo comfort e una guida serena a tutti gli occupanti.

Greg Taylor, Amministratore delegato di Citroën UK, ha affermato: “Siamo entusiasti che la Nuova Citroen ë-C3 sia stata nuovamente riconosciuta per la sua eccezionale convenienza. ë-C3 evidenzia l’impegno di Citroën nel rendere accessibile l’elettrificazione, poiché disponiamo della più ampia gamma di veicoli elettrici a prezzi accessibili di qualsiasi produttore nel Regno Unito. Ami 100% ëlectric, Nuova ë-C3, Nuova ë-C3 Aircross, Nuova ë-C4 e Nuova ë-C4 X sono tutte disponibili a meno di £ 30.000″. Fino a lunedì 31 marzo 2025, qualsiasi cliente che prenoti un test drive di Citroën ë-C3, ë-C3 Aircross, ë-C4 o ë-C4 X e successivamente acquisti il ​​veicolo avrà diritto a 500 £ (IVA inclusa) dal proprio ordine.