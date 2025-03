Alfa Romeo Junior: già oltre 27.000 ordini

Aumentano sempre di più gli ordini per Alfa Romeo Junior. Secondo l’ultimo comunicato ufficiale di Alfa Romeo per pubblicizzare il lancio della versione ibrida Q4 è stato confermato che il modello ha superato quota 27 mila ordini nel giro di pochi mesi dal lancio. Si tratta di un risultato molto positivo. Rispetto all’ultimo aggiornamento vi è stato un aumento di oltre 5 mila unità passando da 22 mila a 27 mila.

Già oltre 27.000 ordini per Alfa Romeo Junior in vendita ormai in 38 paesi

Sicuramente i risultati sono in sintonia con quelle che erano le previsioni iniziali e dunque fanno ben sperare per il futuro del Biscione che a breve lancerà sul mercato anche la nuova Alfa Romeo Stelvio e poi a seguire circa un anno dopo anche la nuova Alfa Romeo Giulia. Tra l’altro è stato anche segnalato che il 19 per cento delle vendite totali è rappresentato dalla versione completamente elettrica. Si tratta indubbiamente di una quota significativa considerato il difficile rapporto con l’elettrico che ancora oggi hanno molti acquirenti di auto. Non a caso dal suo lancio la quota di mercato e le vendite della casa automobilistica milanese stanno migliorando in molti mercati ed è probabile che le cose possano migliorare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

Alfa Romeo Junior è la nuova entry level del marchio. Il modello ha fatto ritornare dopo molti anni Alfa Romeo nel segmento B del mercato prendendo il posto un tempo occupato dalla MiTo uscita di produzione nel 2018. Questo SUV rappresenta una sorta di anteprima di quello che sarà il nuovo corso di Alfa Romeo con un nuovo modello in arrivo ogni anno a cominciare da Stelvio e poi proseguendo con Giulia nel 2026 e con il ritorno nel segmento E nel 2027 con la vettura soprannominata E-Jet.