Peugeot: la sua esperienza nello sviluppo di veicoli elettrici parte dal 1941

L’esperienza di Peugeot nello sviluppo di veicoli elettrici inizia nel 1941 con il lancio della VLV, una piccola automobile progettata per ovviare alla carenza di carburante durante la seconda guerra mondiale e garantire la mobilità di servizi pubblici essenziali come l’assistenza sanitaria e i servizi postali.

La storia di Peugeot e dell’elettrificazione è stata segnata da una lotta costante per ottenere chilometri di autonomia elettrica

Questa mini-cabriolet era dotata di 4 batterie da 12 V, che sviluppavano una potenza di 3,3 CV e potevano essere ricaricate da qualsiasi presa di corrente. Il VLV aveva un’autonomia compresa tra 75 e 80 km (poteva coprire la distanza tra Madrid e Toledo) e raggiungeva una velocità massima di 36 km/h, il che lo rendeva un veicolo prettamente urbano. Di questo modello, che presentava un fulmine sulla parte anteriore, in sostituzione del tradizionale Leone della Marca, furono prodotti in totale 377 esemplari.

Dopo questa prima incursione, la crisi petrolifera degli anni ’70 e ’80 spinse il Marchio a riprendere gli studi sulla mobilità elettrica con modelli di serie come la Peugeot 104, con la quale si percorrevano 30.000 km all’anno. Dotato di batterie Alstom, il suo principale svantaggio era la presenza di piombo. Già nel 1982 vennero effettuati test di successo su 20 unità della Peugeot 205. I risultati spianarono la strada allo sviluppo di una versione elettrica del furgone Peugeot J5, 50 dei quali vennero consegnati alla compagnia petrolifera ELF nel 1989. L’autonomia era ancora limitata a 70 km, sebbene potesse viaggiare a 80 km/h.

Nel 1995, il marchio compie un ambizioso balzo in avanti con la commercializzazione di una versione elettrica della Peugeot 106, diventando leader mondiale di questa tecnologia. Con una velocità massima di 110 km/h e la possibilità di caricare l’80% della batteria in 2 ore (e il 100% in 6 ore), è diventata un’opzione competitiva per gli ambienti urbani, nonostante la sua autonomia di 80 km. Questo modello è stato precursore del car sharing, con la piattaforma di condivisione di veicoli Autolib nella città francese di La Rochelle.

Già nel XXI secolo, la Peugeot iOn ha introdotto la tecnologia delle batterie agli ioni di litio per migliorare ulteriormente le prestazioni dei veicoli elettrici. Con un’autonomia di 150 km, la sua manovrabilità e le sue dimensioni sono ideali per il traffico urbano. Questa stessa tecnologia è stata trasferita ai veicoli commerciali nel 2014 con il lancio del Peugeot Partner Electric, prodotto a Vigo e con caratteristiche simili alle versioni convenzionali di questo modello: 3,7 m³ di volume e 695 kg di carico utile. Nel 2017 è arrivato il Peugeot Partner Tepee, pensato per un uso familiare e per il tempo libero. Entrambi i modelli possono percorrere 170 chilometri senza ricaricarsi, la distanza tra Madrid e Cuenca.

Lanciate nel 2019, le Peugeot E-208 ed E-2008 incarnano una nuova visione di mobilità sostenibile, in cui i clienti possono scegliere un’alternativa a zero emissioni senza dover rinunciare ad aspetti importanti come la linea del loro veicolo, la sua abitabilità o il piacere di guida. Con un comfort unico, goduto senza rumore né vibrazioni, la sua prima generazione ha rappresentato un grande balzo in avanti in termini di autonomia, raggiungendo i 340 km. Nel 2023, è arrivata sul mercato l’attuale generazione di questi modelli, con un’estetica robusta e fluida che incorpora la nuova immagine del marchio e un nuovo motore elettrico da 156 CV (115 kW) che aumenta l’autonomia WLTP di questi modelli per superare la barriera dei 400 km.

La Peugeot E-308, che si distingue nel segmento delle berline di medie dimensioni per il design dinamico, l’elevato livello tecnologico e la presenza della nuova identità Leon, percorre la stessa autonomia, in questo caso di 410 km. La rivoluzione tecnologica incarnata dalla e-308 si manifesta anche nelle funzioni di assistenza alla guida di ultima generazione, come il Pack VISION 360 & Drive Assist Plus, che comprende il cruise control adattivo con funzione Stop and Go, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lungo raggio (75 metri) e il Rear Cross Traffic Alert, che segnala i potenziali pericoli quando si inserisce la retromarcia.

Da parte sua, la Peugeot E-408 non solo coniuga il fascino inaspettato di una silhouette fastback con l’efficienza a zero emissioni, l’emozione di un potente motore da 157 kW/210 CV e il piacere dell’esperienza di guida elettrica del leone, ma, grazie al suo design aerodinamico, offre anche un’autonomia di 453 km.

Grazie ai vantaggi dell’innovativa piattaforma STLA Medium sviluppata da Stellantis in ottica di elettrificazione, la gamma delle Nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 ha rappresentato un salto qualitativo e quantitativo. Entrambe hanno batterie più potenti che offrono un livello di prestazioni e autonomia più elevato senza influire sul consumo energetico. La loro gamma offre versioni “Long Range” da 230 CV con 701 km di autonomia nella E-3008 e 668 km di autonomia WLTP nella E-5008. Oltre a questa versione a lungo raggio, entrambi i modelli sono disponibili con versioni elettriche da 210 CV e, presto, anche da 320 CV con trazione integrale.