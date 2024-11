Peugeot E-5008 trionfa al Volante d’Oro 2024: è la migliore vettura per le famiglie

La nuova Peugeot E-5008 è stata premiata quest’anno con il “Volante d’Oro” dalla casa editrice Axel Springer. Come auto familiare, il modello ha impressionato i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag nonché una giuria di esperti. Tutti i vincitori saranno annunciati nei numeri 46/2024 di Auto Bild e 45/2024 di Bild am Sonntag.

“Volante d’Oro 2024”: la Peugeot E-5008 è la migliore vettura per le famiglie

Christian Dietsch, Direttore Generale di Peugeot Germania: “Il ‘Volante d’Oro’ è per noi un premio importante, lo decidono sia i piloti che la giuria di esperti. Nello sviluppo dei nostri SUV, l’accento è stato posto sulla progettazione del design, degli interni e delle tecnologie per soddisfare le esigenze delle famiglie. Siamo quindi lieti che la Peugeot E-5008 sia stata premiata nella categoria auto familiari e quindi incarni la visione del nostro team di design e tecnologia.

I lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag hanno potuto vedere le moderne attrezzature e le tecnologie innovative della Peugeot E-5008 e una giuria di esperti convinti: La nuova E-5008 mostra un forte carattere SUV che trasmette robustezza e sicurezza ed è caratterizzata da linee aerodinamiche e interni sofisticati che garantiscono un’efficienza ottimale. La nuova Peugeot E-5008 è spaziosa e offre un divertimento di guida confortevole per un massimo di sette persone. Il volume del bagagliaio di 748 litri (5 posti), 259 litri (7 posti) e fino a 1.815 litri (2 posti con i sedili ribaltati) offre ampio spazio di stivaggio.

All’interno, i passeggeri beneficiano di spazio e comfort eccezionali. Il focus è sul Peugeot Panorama i-Cockpit: l’head-up display e il grande touchscreen centrale sono integrati in uno schermo panoramico curvo, costituito da un unico pannello ad alta risoluzione da 21 pollici (53,3 cm). Progettata fin dall’inizio come modello elettrico, la nuova Peugeot E-5008 propone una gamma di motori completamente elettrici che offrono un’autonomia elettrica da 500 a 664 km. Al Salone di Parigi di quest’anno, la nuovissima versione lungo raggio della E-5008 è stata presentata con una autonomia con cui è possibile percorrere fino a 664 km.