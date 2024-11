Peugeot e-3008 al Motor Show di Jeddah, la prima presentazione in Medio Oriente

Al Jeddah International Motor Show 2024, ospitato nel Jeddah Superdome, il pubblico ha potuto assistere al debutto della nuova Peugeot e-3008 in Medio Oriente. L’auto francese, nell’entusiasmo generale che ha animato l’evento, è stata presentata ufficialmente da Almajdouie Motors, il distributore esclusivo di Peugeot in Arabia Saudita. L’evento gode di un certo (non indifferente) rilievo dato che si tratta della prima presentazione della e-3008 nell’area commerciale relativa al mercato mediorientale.

Il SUV completamente elettrico si distingue per il suo design audace da tipica fastback con linea dinamica e discendente seguendo il profilo verso il posteriore della Peugeot. L’e-3008 offre un’esperienza di guida molto piacevole e tecnologicamente avanzata grazie all’ultima versione del panoramico i-Cockpit, la “cabina di pilotaggio” che propone il marchio nei suoi modelli più recenti che hanno fatto ingresso nella gamma.

L’esperienza di guida del SUV del segmento C Peugeot è combinata con una piattaforma all’avanguardia che garantisce un’autonomia fino a 701 km nella versione Long Range. La francese rappresenta un’opzione molto competitiva nel Vecchio continente a parità di dotazione per quanto riguarda la batteria. Anzi, è il veicolo che costa di meno con una capacità della batteria oltre i 96 kWh che la pone in una posizione decisamente concorrenziale nei confronti di veicoli molto costosi con una batteria leggermente superiore.

Il Jeddah International Motor Show rappresenta un evento chiave per l’industria automobilistica regionale, attirando oltre 60 espositori, tra cui grandi produttori di automobili, motocicli e innovatori tecnologici. Jeddah, città vivace sul Mar Rosso e secondo centro urbano più grande dell’Arabia Saudita, è rinomata per il suo mix di modernità architettonica e dinamismo culturale, aspetti che l’hanno aiutata a diventare un punto di riferimento sia per gli affari che per il turismo.

L’anteprima della Peugeot e-3008 al salone di Jeddah, dunque, non fa che evidenziare l’interesse crescente delle case automobilistiche per il mercato mediorientale e l’impegno profuso per proporre soluzioni in diversi mercati sempre improntati alla mobilità sostenibile.