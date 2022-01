Jeep Grand Wagoneer L: ecco la versione a passo lungo [RENDER]

Jeep ha da poco introdotto la nuova generazione di Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer, basati sul pick-up Ram 1500. Parliamo di due modelli sicuramente enormi, ma non ancora abbastanza per scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Cadillac Escalade ESV e Lincoln Navigator L.

Recenti foto spia, però, hanno rivelato che la casa automobilistica statunitense sarebbe lavorando su una versione ancora più lunga del Grand Wagoneer che potrebbe debuttare ufficialmente entro la fine di quest’anno come model year 2023 con il nome di Jeep Grand Wagoneer L.

Jeep Grand Wagoneer L: SRK Designs ipotizza in render come potrebbe essere la versione a passo lungo

Sulla base di questi scatti “rubati” e sulla versione standard con passo normale, il renderista SRK Designs ha pubblicato su YouTube un interessante video in cui mostra come dà vita al suo progetto digitale usando Adobe Photoshop, che ipotizza come potrebbe essere l’aspetto finale del Grand Wagoneer L 2023.

Sicuramente, la versione a passo lungo aumenterà la capacità del vano bagagli e darà più spazio per le gambe nella terza fila di sedili. In questo caso, il presunto Grand Wagoneer L andrebbe perfettamente a competere con il Navigator L e l’Escalade ESV

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’attuale Grand Wagoneer (e il fratello minore Wagoneer) viene offerto con un Hemi V8 da 5.7 litri con tecnologia mild hybrid e un Hemi V8 da 6.4 litri che è praticamente lo stesso di quello usato da Jeep sulla Wrangler Rubicon 392. Entrambi i powertrain sono abbinati alla trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce. In futuro, però, potrebbe aggiungersi un terzo powertrain.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, Stellantis sta preparando un sei cilindri in linea tubo da 3 litri conosciuto internamente con il nome di Tornado. La gamma 2022 del Jeep Grand Wagoneer è composta attualmente da quattro versioni chiamate Series I, Series II, Obsidian e Series III. Si parte da un prezzo di 88.440 dollari (79.413 euro) fino ad arrivare a 104.845 dollari (94.144 euro).