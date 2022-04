Jeep Grand Wagoneer L: retromod anni ’60

Jeep Grand Wagoneer L è stata ufficialmente svelata nei giorni scorsi in occasione del Salone dell’auto di New York 2022. La vettura è stata una delle più grandi novità mostrate in quell’evento. Si tratta della versione a passo lungo del già mastodontico Jeep Grand Wagoneer. Di questa auto già nei mesi scorsi vi avevamo mostrato le foto spia del prototipo.

Jeep Grand Wagoneer L: TheSketchMonkey immagina come sarebbe una versione anni ’60 del SUV

A proposito di Jeep Grand Wagoneer L, segnaliamo che sul web nelle scorse ore è apparso il retromod di questo veicolo in stile anni ’60. Si tratta dell’opera di Marouane Bembli, l’artista virtuale meglio conosciuto sui social come TheSketchMonkey. Evidentemente non contento di quello che era l’aspetto originale di questo modello ha deciso di ipotizzare come sarebbe il suo aspetto se reso più simile a quello del modello di Jeep degli anni 60.

Il designer ha optato per una trasformazione “RetroMod” che vedrà la vettura di Jeep tornare a quasi 60 anni fa e stabilire un ponte con il modello del 1963. È interessante notare che questa visione non è senza logica. Ad esempio, qualche fan di Jeep potrebbe sentirsi rattristato dal fatto che anche con quattro versioni principali della famiglia, i modelli Wagoneer non siano abbastanza diversi da quelli di Grand Wagoneer per i potenziali acquirenti.

Forse una separazione di design più netta con Wagoneer e Wagoneer L che mantengono l’aspetto moderno e il Grand Wagoneer e il Grand Wagoneer L che assumono un atteggiamento retrò potrebbe fare miracoli per le vendite di questa linea Jeep. Vedremo dunque se la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis terrà conto di questo suggerimento che arriva dal web.

Ti potrebbe interessare: Jeep: la casa automobilistica americana premia i clienti che usano la modalità full electric dei suoi SUV 4xe

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!