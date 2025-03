Ram chiude febbraio da leader nel segmento dei pick-up full-size in Brasile

Ram continua a mostrare numeri impressionanti nel mercato brasiliano all’inizio del 2025. L’unico marchio di pick-up premium ed esclusivo in Brasile domina la categoria dei modelli di grandi dimensioni, in cui è presente con gli imponenti 3500, 2500 e il nuovo 1500. Nei primi due mesi di quest’anno, il marchio di mountain ram ha mantenuto la leadership assoluta nella categoria, con una quota del 74%.

La nuova Ram 1500 detiene oltre il 55% delle immatricolazioni di grandi pick-up a benzina nei primi due mesi del 2025

I numeri rafforzano la preferenza dei brasiliani per la combinazione di forza, capacità, tecnologia e lusso, pilastri fondamentali dei pick-up Ram. Oltre al riconoscimento da parte dei consumatori, gli ottimi risultati hanno portato anche altri premi nella stampa specializzata, i primi del 2025: per il terzo anno consecutivo, il brand americano di Stellantis è stata incoronata campione del Lotus Sales Champion Award nella categoria “Semi-Light Truck Brand”, mentre nella categoria “Semi-Light Truck of the Year” il campione è stato il 2500.

Un altro punto di forza delle vendite nei primi due mesi del 2025 è la nuova 1500, arrivata nel Paese alla fine dell’anno scorso con il nuovo motore Hurricane 6 biturbo 3.0 da 426 cavalli e 635 Nm (64,8 Kgfm) di coppia, nonché un centro multimediale da 14,5 pollici, il più grande tra i pick-up del Paese. L’aumento di oltre il 55% delle immatricolazioni di grandi pick-up a benzina nei soli primi due mesi di quest’anno dimostra che il rinnovamento del modello ha rapidamente conquistato i brasiliani.

La Rampage, il prodotto Ram più venduto in Brasile sin dal suo lancio, ha avuto un mese di grande successo a febbraio. I risultati del mese scorso, sommati ai risultati di gennaio, hanno portato il pick-up a guadagnare due posizioni e a posizionarsi al quarto posto tra i pick-up compatti e di medie dimensioni più venduti nel Paese. Di recente, la Rampage è diventata ancora più tecnologica, ricevendo di serie i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2 sulle versioni Rebel, Laramie e R/T.