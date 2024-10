Il nuovo Ram 1500 2025 sbarca in Brasile

Ram presenta il nuovo Ram 1500 ai clienti brasiliani, il più grande mercato di Ram al di fuori del Nord America. Con il nuovissimo motore 3.0L Hurricane 6 biturbo, aggiunge ancora più potenza, prestazioni, migliore efficienza del carburante e minori emissioni al modello leader nel segmento dei grandi pick-up a benzina sin dal suo lancio. Il nuovo Ram 1500 2025 è stato sviluppato per i clienti che cercano esclusività e forza per godersi la vita nel migliore dei modi. Oltre al miglioramento delle prestazioni, il modello riceve anche un nuovo design frontale, nuove tecnologie e elementi di assistenza alla guida, diventando ADAS di livello 2.

Con il nuovissimo motore 3.0L Hurricane 6 biturbo Ram 1500 2025 aggiunge ancora più potenza

“Vogliamo ridefinire ancora una volta ciò che può essere un pick-up a grandezza naturale . Il nuovo Ram 1500 del 2025 rappresenta la perfetta combinazione dei nostri pilastri: forza, capacità, tecnologia e lusso. Il modello offre ancora più comfort e raffinatezza, senza rinunciare a robustezza e versatilità. Con un’efficienza energetica ancora maggiore e caratteristiche di serie, garantiamo che sia il pick-up ideale per il moderno cliente metropolitano, sia per uso urbano che su strada”, afferma Juliano Machado, Vice Presidente di Ram per il Sud America.

Il nuovo modello del primo muscle truck premium del Brasile ora riceve il motore Hurricane 6 biturbo da 3,0 litri con sei cilindri in linea, che eroga 426 cavalli e 635 Nm di coppia, combinato con una trasmissione automatica a otto velocità cambio che ottimizza i cambi di marcia per migliori prestazioni e guidabilità.

Realizzato in un monoblocco di alluminio pressofuso, con due turbocompressori a bassa inerzia, che alimentano 3 cilindri ciascuno, e iniezione diretta di carburante ad alta pressione (350 bar), il motore Hurricane 6 offre risposte più rapide rispetto ai motori aspirati con maggiore capacità volumetrica o motori sovralimentati con una sola turbina. Il nuovo motore del modello garantisce risparmio di carburante (rispetto al motore precedente), livelli di emissioni inferiori e prestazioni migliori, rendendo il nuovo Ram 1500 2025 il camioncino più potente e con la coppia maggiore, tra i modelli a benzina, nel mercato nazionale. Inoltre, è anche il pick-up più veloce del Brasile, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

Il nuovo Ram 1500 2025 dispone anche della trazione 4×4 con modalità ridotta e Auto, che distribuisce automaticamente la forza tra i due assi, garantendo così una migliore trazione al veicolo in ogni situazione. Una novità della linea 2025 sono le modalità di guida selezionabili tramite i comandi al volante. Ci sono cinque modalità in totale: automatica, rimorchio, sport, neve e fuoristrada.

Il nuovo Ram 1500 del 2025 è l’unico pick-up sul mercato brasiliano con sospensioni pneumatiche. Conosciuto come Active-Level, dispone di 5 livelli di regolazione, comandati dalla chiave di persona o tramite il sistema multimediale.

All’anteriore la sospensione è un doppio forcellone e, al posteriore, un solido assale a cinque bracci (multilink). Oltre alla modalità Aero, contribuiscono a migliorare il consumo di carburante anche la griglia del radiatore attiva, che si apre e si chiude automaticamente, e lo spoiler aerodinamico anteriore attivo che si espande a partire da 50 km/h.

Lungo quasi 6 metri e molto robusto, il nuovo Ram 1500 2025 ha una capacità di traino fino a 4,5 tonnellate. Con un telaio realizzato al 98% in acciaio altoresistenziale e cabina e benna al 54% in acciaio altoresistenziale, il pick-up utilizza l’alluminio anche per cofano e portellone posteriore, materiale che contribuisce alla riduzione del peso, ma senza intaccarne le caratteristiche. meccanica di questi componenti.

Altra importante novità del pick-up è il portellone posteriore elettrico con apertura e chiusura a distanza: tramite un pulsante posto sui comandi delle luci di lettura; chiave di persona; o sulla maniglia del portellone. Per facilitare la chiusura del coperchio, è presente un pulsante extra, situato sul lato sinistro del coperchio, che ne facilita il funzionamento.

Per aggiungere ancora più praticità e comodità alla vita di tutti i giorni, il nuovo Ram 1500 2025 è dotato anche di benna con rivestimento speciale, capottina mare, gradino di accesso retrattile e illuminazione interna a LED. Inoltre c’è un divisorio per il letto e due scomparti Rambox. Collocate ai lati del secchio, ogni Rambox ha una capacità volumetrica di 107 litri, oltre all’illuminazione interna e ad una presa da 115V nel vano situato sul lato conducente. La benna ha una capacità volumetrica di 1.200 litri e 557 kg di capacità di carico.

Il nuovo Ram 1500 del 2025 è dotato di un display head-up a colori da 10” che proietta sul parabrezza informazioni come velocità, assistente al mantenimento della corsia, cruise control adattivo con Stop & Go e navigazione di bordo passo dopo passo. Personalizzabile, è possibile regolare l’altezza, la luminosità e le informazioni che verranno visualizzate.

Un’altra novità del modello è la ricarica a induzione per 2 smartphone, unico pick-up del segmento con questa tecnologia. Oltre a questo sistema, il nuovo Ram 1500 2025 dispone di 11 porte USB di cui 5 di tipo C, ricarica rapida e due prese da 115V, oltre alla terza presente sul Rambox.

Il nuovo Ram 1500 del 2025 è inoltre dotato di uno specchietto retrovisore interno digitale che, quando attivato, visualizza l’immagine in tempo reale da una fotocamera posteriore. È possibile regolare l’altezza, la luminosità e persino riprodurre un’immagine catturata da una telecamera posizionata sul traino dal pick-up.

Il nuovo Ram 1500 2025 arriva sul mercato brasiliano in due versioni, Laramie e Laramie Night Edition. Entrambe le versioni hanno di serie tutti gli elementi sopra menzionati. Il Ram 1500 Laramie è venduto a R$ 540.990, con interni chiari che combinano due tonalità, Bison Brown e Sea Salt . All’esterno, cerchi diamantati da 20” con pneumatici 275/55 e finiture esterne cromate come la griglia anteriore, i paraurti anteriore e posteriore, la copertura dello specchietto retrovisore, gli stemmi e i terminali di scarico.​

La versione Laramie Night Edition, come presente in altri modelli del marchio, scambia la finitura cromata con dettagli scuriti e colore della carrozzeria. Questa configurazione riceve anche cerchi neri da 22” con pneumatici 285/45, i più grandi sui pick-up disponibili sul suolo brasiliano. Oltre agli interni completamente neri, compresi montanti e rivestimento del tetto, i punti salienti dell’esterno sono: cofano sportivo; fari e lanterne con mascherine nere; paraurti in tinta con la carrozzeria; griglia, calotte degli specchietti e maniglie delle porte in nero lucido; terminali di scarico neri; e stemmi neri.​ Il Ram 1500 Laramie Night Edition è venduto per R$555.990. I colori disponibili per entrambe le versioni sono: Crystal Granite, Billet Silver, Forged Blue, Diamond Black e Ivory White. Il colore Rosso Delmonico è esclusivo della versione cromata.