Ram Rampage Laramie 2.2 Turbodiesel debutta con il pacchetto Night Edition

Rampage, il modello Ram più venduto in Brasile e il primo modello del marchio sviluppato al di fuori degli Stati Uniti, presenta un’ulteriore novità per i consumatori e gli appassionati del marchio di pecore di montagna: il pacchetto opzionale Night Edition, lanciato sul mercato lo scorso anno nella versione Laramie 2.0 turbo benzina, è ora disponibile nella gamma 2025 anche per la Rampage Laramie con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia.

In Brasile debutta il pacchetto Night Edition per Ram Rampage

La Night Edition, apparsa per la prima volta sui pick-up Ram 2500 Laramie del 2020, si distingue per i dettagli esterni in nero lucido o in tinta con la carrozzeria, che sostituiscono gli elementi originariamente cromati. I dettagli di questa configurazione includono maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, griglia anteriore, cornici dei finestrini, cerchi in lega da 18 pollici, cornici superiori dei fari e specchietti retrovisori verniciati in nero lucido. La piastra paramotore e i badge sono oscurati in Granite Crystal. Per completare il pacchetto di modifiche esterne, il paraurti posteriore riceve una speciale vernice nera al posto del paraurti cromato.

All’interno, la variante Night Edition di Rampage è dotata di sedili in pelle nera, colore che si ripete sui pannelli delle portiere e della strumentazione, sostituendo la finitura Mountain Brown caratteristica della Laramie cromata. Oltre ai sedili e ai pannelli, anche il rivestimento delle colonne e il cielo dell’abitacolo sono oscurati, conferendo maggiore sportività e raffinatezza.

Oltre a tutte le raffinatezze e le tecnologie comuni ai pick-up Ram che la Rampage già offriva, all’inizio di quest’anno il modello ha ulteriormente aumentato la sua sicurezza essendo dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2 come elemento di serie per le versioni Rebel, R/T e Laramie, compresi i modelli dotati del pacchetto Night Edition. Il pacchetto Night Edition per la versione Laramie 2.2 Turbodiesel sarà disponibile presso i concessionari al prezzo consigliato di R$ 5.000,00 in tutti i colori esterni.