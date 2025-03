Nuova Fiat Pandissima: sarà svelata in estate e arriverà sul mercato entro fine anno

Nuova Fiat Pandissima è il nuovo soprannome dato dallo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois al modello conosciuto fino ad oggi con il nome di Giga Panda. Nel corso di una recente intervista concessa al magazine Quattroruote, Olivier Francois ha confermato che il C-SUV è più vicino di quanto si potesse pensare fino a pochi giorni fa. Infatti il suo debutto avverrà nel corso della prossima estate quando finalmente conosceremo il suo nome definitivo.

In estate il debutto ufficiale per il C-SUV soprannominato nuova Fiat Pandissima

Lo stesso CEO di Fiat ha anche confermato ufficialmente che la nuova Fiat Pandissima arriverà sul mercato entro la fine del 2025. Con questo nome ci riferiamo ovviamente al secondo modello della nuova gamma Panda che ha debuttato con la Grande Panda lo scorso 11 luglio. Questa vettura sarà costruita su piattaforma smart car di Stellantis, la stessa di Grande Panda, C3 e Opel Frontera e avrà una lunghezza di circa 4,4 metri e forme squadrate. Il luogo di produzione scelto per questo atteso C-SUV è lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove già vengono prodotte Citroen Ami e Fiat Topolino e dove potrebbe trovare spazio anche la futura Panda Fastback.

In precedenza a proposito della nuova Fiat Pandissima, Francois aveva detto che avrebbe avuto il nome di un animale più grande di un Panda. Si era ipotizzato a Orso o Grizzly ma al momento non vi sono certezze. Con questa auto Fiat spera di poter lottare ad armi pari con la Dacia Duster e le altre concorrenti del segmento C vantando un rapporto qualità prezzo molto elevato. Anche questa auto come la Grande Panda sarà essenziale, funzionali e con pochi fronzoli. Lo stile della parte anteriore sarà molto vicino a quello della Panda mentre al posteriore ci saranno maggiori differenze. In gamma dovrebbe trovare spazio anche una versione a 7 posti.